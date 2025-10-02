'Динамо' проиграло в историческом матче Лиги конференций. Видео

Киевское "Динамо" потерпело поражение в 1-м туре Лиге конференций. В номинально домашнем матче в польском Люблине подопечные Александра Шовковского уступили английскому "Кристал Пэлас" (0:2).

Видео дня

"Динамо" стало первым клубом в истории Украины, который сыграл в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Эта победа для 3-й команды АПЛ стала исторической: лондонцы не проигрывают уже 19 матчей во всех турнирах подряд — это лучший результат среди клубов топ-5 лиг сейчас и новый рекорд клуба, который не удавалось переписать более 56 лет.

Первый тайм прошёл под явным давлением гостей. "Кристал Пэлас" контролировал мяч, активно использовал продольные передачи и навесы в штрафную. На 28-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Тарас Михавко получил повреждение и был вынужден досрочно покинуть поле. Лишь на 33-й минуте, на его место вышел Назар Волошин.

Пока Шовковский решал, кого выпустить взамен, англичане воспользовались нехваткой ширины обороны у киевлян и открыли счет.

Йереми Пино отправил прицельную подачу на Даниеля Муньоса, который перепрыгнул Дубинчака и головой попал точно в левый верхний угол — 0:1.

"Динамо" несколько раз пыталось ответить, но удары Александра Яцыка и Владимира Бражко блокировались защитниками. Не раз вступал в игру и Руслана Нещерет. Особенно опасными был дальний удар Даити Камады и попытке Борны Сосы, когда вратарь сделал несколько качественных сейвов.

Во втором тайме "Кристал Пэлас" выглядел увереннее в атаке и смог еще раз добиться успеха. Йереми Пино как стоячего обыграл Бражко на фланге и вырезал просто на ногу Эдди Нкетиа.

Свой следующий поединок в ЛК "Динамо" проведет 23 октября против турецкого "Самсунспора".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!