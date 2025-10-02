"Динамо" проиграло в историческом матче Лиги конференций. Видео
Киевское "Динамо" потерпело поражение в 1-м туре Лиге конференций. В номинально домашнем матче в польском Люблине подопечные Александра Шовковского уступили английскому "Кристал Пэлас" (0:2).
"Динамо" стало первым клубом в истории Украины, который сыграл в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.
Эта победа для 3-й команды АПЛ стала исторической: лондонцы не проигрывают уже 19 матчей во всех турнирах подряд — это лучший результат среди клубов топ-5 лиг сейчас и новый рекорд клуба, который не удавалось переписать более 56 лет.
Первый тайм прошёл под явным давлением гостей. "Кристал Пэлас" контролировал мяч, активно использовал продольные передачи и навесы в штрафную. На 28-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Тарас Михавко получил повреждение и был вынужден досрочно покинуть поле. Лишь на 33-й минуте, на его место вышел Назар Волошин.
Пока Шовковский решал, кого выпустить взамен, англичане воспользовались нехваткой ширины обороны у киевлян и открыли счет.
Йереми Пино отправил прицельную подачу на Даниеля Муньоса, который перепрыгнул Дубинчака и головой попал точно в левый верхний угол — 0:1.
"Динамо" несколько раз пыталось ответить, но удары Александра Яцыка и Владимира Бражко блокировались защитниками. Не раз вступал в игру и Руслана Нещерет. Особенно опасными был дальний удар Даити Камады и попытке Борны Сосы, когда вратарь сделал несколько качественных сейвов.
Во втором тайме "Кристал Пэлас" выглядел увереннее в атаке и смог еще раз добиться успеха. Йереми Пино как стоячего обыграл Бражко на фланге и вырезал просто на ногу Эдди Нкетиа.
Свой следующий поединок в ЛК "Динамо" проведет 23 октября против турецкого "Самсунспора".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!