У Путина сказали, что не согласятся на измененный мирный план, несмотря на заявления Трампа

Кремль не согласится на измененный мирный план президента США Дональда Трампа. Несмотря на все последние заявления американского лидера.

Такое заявление во время общения с журналистом сделал помощник президента России Юрий Ушаков. Более того, фактически Кремль в очередной раз дал понять, что не намерен искать компромиссный план, а настаивает на капитуляции Киева.

"Если будут соответствующие поправки в мирный план, мы будем иметь очень резкие возражения по поводу многих пунктов", – заявил Ушаков.

Он также добавил, что у Украины "железобетонно" не получится вернуть Крым и вступить в НАТО.

"Ничего из этого у нее не получится. По Крыму – это железобетонно, 1 000 000% процентов, что не получится. А по НАТО?" Я думаю тоже 1 000 000 %, что не получится", – сказал кремлевский чиновник.

Он также добавил, что "корейский" вариант демилитаризованной зоны в Украине не рассматривается.

"Снять кальку с корейской темы? Ни разу не обсуждалось, я об этом даже не слышал. Вопрос о территориях активно обсуждался в Москве, американцы знают и понимают нашу позицию. Не знаю, что получится на бумагах после консультаций, но вряд ли что-то хорошее", – резюмировал позицию Кремля Юрий Ушаков.

Детали

Корейский вариант предусматривает взаимный отвод войск по линии фронта с созданием демилитаризованной зоны, в которой ни одна из сторон не имеет военного или гражданского контроля.

Что предшествовало

Ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучил позицию Киева относительно нынешней линии разграничения на Донбассе. Он подчеркнул, что украинская сторона не планирует отступать и настроена удерживать контролируемые позиции.

Напомним, глава государства также подчеркнул, что главным для него является справедливость мирного плана и защита Украины от новых агрессий России.

Как сообщал OBOZ.UA, американские чиновники утверждают, что администрация Трампа готова предоставить Украине гарантии на основании статьи 5 НАТО. Более того, эти гарантии одобрят в Конгрессе, и они будут иметь обязательную юридическую силу.

