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"Я уверен. Будет трудно": промоутер Джошуа высказался о возвращении Кличко в бокс

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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'Я уверен. Будет трудно': промоутер Джошуа высказался о возвращении Кличко в бокс

Известный британский промоутер Эдди Хирн выразил уверенность в том, что легендарный Владимир Кличко (64-5-0-1, 54 КО) столкнется с серьезными трудностями, если решит возобновить карьеру. В то же время глава компании Matchroom Boxing, который ведет дела Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) отметил, что украинец поддерживает себя в форме с момент последнего поединка против его клиента в 2017 года.

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Такое мнение Хирн озвучил в интервью проекту BetFred, пишет сайт стримминговой платформы DAZN. Он также призвал дождаться окончательного решения Кличко-младшего по вопросу возвращения на ринг, предоставив легендарному супертяжу совершить максимально полезный для него шаг.

"Я уверен. Будет трудно": промоутер Джошуа высказался о возвращении Кличко в бокс

"Владимир достаточно умен, чтобы принять собственное решение. Он долгое время не выходил на ринг после боя с Энтони Джошуа, но он поддерживал себя в потрясающей физической форме. Не то чтобы Владимир выглядел ужасно в том бою. Он почти победил Джошуа. Однако я уверен, что ему будет трудно вернуться, но он очень сильный человек, великий чемпион, и какое бы решение он ни принял, я уверен, оно будет для него правильным", – сказал Хирн.

"Я уверен. Будет трудно": промоутер Джошуа высказался о возвращении Кличко в бокс
"Я уверен. Будет трудно": промоутер Джошуа высказался о возвращении Кличко в бокс

Недавно Владимир прервал молчание о камбэке. Также ситуацию прояснил менеджер Кличко Том Лефллер, который отметил, что спортсмен продолжает поддерживать себя в форме.

"Я уверен. Будет трудно": промоутер Джошуа высказался о возвращении Кличко в бокс

Кроме того, стало известно, что Александр Усик (23-0, 14 КО) может поспособствовать камбэку Кличко на профессиональный ринг. Также известно о том, что Владимиру могут организовать реванш с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).

"Я уверен. Будет трудно": промоутер Джошуа высказался о возвращении Кличко в бокс

Как сообщал OBOZ.UA, на неделе Владимир Кличко подогрел интерес к слухам о своем возвращении, засветившись на тренировке украинских боксеров.

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