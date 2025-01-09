'Я уверен. Будет трудно': промоутер Джошуа высказался о возвращении Кличко в бокс

Известный британский промоутер Эдди Хирн выразил уверенность в том, что легендарный Владимир Кличко (64-5-0-1, 54 КО) столкнется с серьезными трудностями, если решит возобновить карьеру. В то же время глава компании Matchroom Boxing, который ведет дела Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) отметил, что украинец поддерживает себя в форме с момент последнего поединка против его клиента в 2017 года.

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Такое мнение Хирн озвучил в интервью проекту BetFred, пишет сайт стримминговой платформы DAZN. Он также призвал дождаться окончательного решения Кличко-младшего по вопросу возвращения на ринг, предоставив легендарному супертяжу совершить максимально полезный для него шаг.

"Владимир достаточно умен, чтобы принять собственное решение. Он долгое время не выходил на ринг после боя с Энтони Джошуа, но он поддерживал себя в потрясающей физической форме. Не то чтобы Владимир выглядел ужасно в том бою. Он почти победил Джошуа. Однако я уверен, что ему будет трудно вернуться, но он очень сильный человек, великий чемпион, и какое бы решение он ни принял, я уверен, оно будет для него правильным", – сказал Хирн.

Недавно Владимир прервал молчание о камбэке. Также ситуацию прояснил менеджер Кличко Том Лефллер, который отметил, что спортсмен продолжает поддерживать себя в форме.

Кроме того, стало известно, что Александр Усик (23-0, 14 КО) может поспособствовать камбэку Кличко на профессиональный ринг. Также известно о том, что Владимиру могут организовать реванш с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, на неделе Владимир Кличко подогрел интерес к слухам о своем возвращении, засветившись на тренировке украинских боксеров.

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