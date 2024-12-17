'В этом может быть смысл': Кличко прервал молчание и ответил на вопрос о возвращении в бокс

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко намекнул на то, что действительно рассматривает возможность возвращения на профессиональный ринг. Бывший объединенный чемпион супертяжелого веса при этом добавил, что не видит для себя полноценного камбэка, а речь может идти только о бое, который поставит окончательную точку в его карьере.

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Об этом Кличко-младший заявил в интервью YouTube-каналу "Бомбардир". По словам Владимира, он продолжает тренироваться и он чувствует в себе сили вновь отбоксировать на самом высоком уровне, однако это состояние не может быть долгосрочным, ведь годы берут свое.

"Я не вижу возвращения в спорт. Я там был на протяжении 30 лет. Что я чувствую, так это ощущение быть в хорошей форме. Для меня "последний танец" – очень интересен. В этом может быть смысл. Если вы меня спросите, исключаю ли я возможность этого "последнего танца", то это будет неверно. Я еще могу это сделать. Сколько это "я могу" будет еще длиться, – я не знаю. Месяц, шесть, год или три – я не знаю. Потому что здоровье сложная штука – тут оно есть, а тут уже нет", – сказал Кличко.

Напомним, свой последний бой Владимир провел в апреле 2017 года, когда в эпично поединке проиграл британцу Энтони Джошуа на "Уэмбли". Всего в активе украинца 69 боев, в которых он добыл 64 победы, причем 54 – досрочно.

Недавно Владимир снова загорелся идеей возвращения, стремясь побить рекорд Джорджа Формана. 5 ноября 1994-го года американец в возрасте 45 лет вышел в ринг против Майкла Мурера и победил нокаутом в 10-м раунде, став самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что возвращение Владимира Кличко на ринг зависит от результата реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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