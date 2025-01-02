Фьюри готовят сенсационный бой с украинцем после реванша с Усиком – СМИ

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО), вероятнее всего, проведет реванш с легендарным Владимиром Кличко (64-5-0-1, 54 КО) в случае отказа Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) от боя. Цыганский король готов пойти на такой шаг, ведь ему обещают огромный гонорар за противостояние с украинцем.

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Об этом информирует портал Boxing Scene. По его данным, сейчас ведуться переговоры об организации поединка Фьюри – Джошуа, однако Энтони всерьез рассматривает возможность завершения карьеры. В свою очередь 48-летний Кличко не раз декларировал желание стать самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе в истории.

Менеджер Владимира Том Лефллер подтвердил, что украинец поддерживает себя в форме и готов к камбэку. "К реваншу с Фьюри Кличко проявил бы большой интерес. Владимир в потрясающей форме, он может выйти на ринг в любой момент. Посмотрим, что из этого выйдет", – сказал представитель боксера.

Кроме того, желание организовать реванш Кличко – Фьюри высказывал председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, который готов обеспечить боксеров большими гонорарами.

Недавно сам Владимир прервал молчание и прокомментировал свое возможное возвращение на профессиональный ринг.

Кличко-младший провел свой последний бой в апреле 2017 года, когда проиграл техническим нокаутом Джошуа. До этого он уступил единогласным решением судей все тому же Фьюри. Украинец и британец должны были провести реванш, но соперник Кличко отказался от него и освободил все пояса.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети завирусилась информация о том, что Тайсон Фьюри подал апелляцию на результат реванша с Александром Усиком (23-0, 14 КО).

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