'Я хочу это сделать'. Магучих высказалась о турнире, где будет бороться с 'российской' соперницей-чемпионкой. Видео

Ярослава Магучих начнет летний сезон на третьем этапе Бриллиантовой лиги в марокканском Рабате, где среди ее соперниц будет выступающая за Кипр уроженка России Елена Куличенко. Олимпийская чемпионка заявила, что рассчитывает показать высокий результат после успешного тренировочного сбора в Португалии.

Наша соотечественница на пресс-конференции перед турниром отметила, что с нетерпением ждет возвращения к соревнованиям после победы на чемпионате мира в помещении, который состоялся в марте.

По словам Магучих, за последние месяцы она провела качественный тренировочный цикл и подходит к старту в хорошей форме.

"Девушки уже очень хорошо начали сезон, поэтому я знаю, что завтра на стадионе будет очень конкурентная атмосфера. Я с нетерпением жду этого. У меня был отличный тренировочный блок в Португалии, поэтому знаю, что нахожусь в хорошей форме. Надеюсь, завтра вы увидите отличные прыжки и высокие результаты", – сказала украинка.

Также рекордсменка мира призналась, что дополнительную мотивацию ей дала возможность провести зимнюю подготовку в Украине. После чемпионата мира в Токио она несколько месяцев тренировалась в родном городе и получила большую поддержку от болельщиков.

Магучих подчеркнула, что главной целью для нее остается постоянное развитие и стремление к новым вершинам.

"Я люблю свой вид спорта, люблю прыжки в высоту. Я хочу быть лучшей версией самой себя и хочу показывать все, на что способна. Именно это мотивирует меня тренироваться и демонстрировать высокие результаты", – заявила спортсменка.

Украинская прыгунья в высоту заявила, что не делает ставку исключительно на мировой рекорд, но уверена, что подобный результат достижим в будущем.

Спортсменка отметила, что уже сейчас рассматривает высоту выше 2,10 м как реальную цель.

"Конечно, всегда есть пространство для улучшения. Перед прыжком на 2,10 м многие считали, что это уже предел в легкой атлетике, но я открыла эту дверь. Думаю, возможно прыгнуть выше 2,10 м. У меня в голове есть прыжки до 2,15 м", – сказала Магучих.

При этом она подчеркнула, что не зацикливается на мировом рекорде в текущий момент.

"Я стараюсь сейчас не думать о мировом рекорде, я просто хочу наслаждаться атмосферой соревнований. Я знаю, что однажды это произойдет, но когда именно – не знаю, может завтра, может на следующем старте, может через год", – заявила днепрянка.

Также Ярослава добавила, что хотела бы побить собственный мировой рекорд.

"Я хочу это сделать, чтобы вновь почувствовать эти эмоции, это было очень эмоционально и стало большим праздником в Украине", – подытожила украинская спортсменка.

Ранее Магучих призналась, что всегда с большим удовольствием проходит тренировочные лагеря накануне стартов. Легкоатлетка из Днепра при этом отметила, что самой тяжелой для нее обычно становится третья неделя занятий, однако это помогает улучшать результаты.

Как сообщал OBOZ.UA, соревнования по прыжкам в высоту среди женщин в Рабате начнутся 31 мая в 20:25 по киевскому времени.

