Названа дата, когда Магучих вернется в Бриллиантовую лигу

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих начнет летний легкоатлетический сезон с третьего этапа Бриллиантовой лиги, который принимает столица Марокко Рабат. Наша соотечественница выступит в секторе для прыжков в высоту в последней день мая.

Об этом сообщает официальный сайт Бриллиантовой лиги. Организаторы получили подтверждение от Магучих, которая еще не принимала участие в престижном турнире в нынешнем сезоне. Старт в Рабате состоится всего через неделю после этапа в китайском Сямени, где выступят украинки Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

В Марокко Магучих выступит в качестве явной фаворитки. Она уже дважды в карьере побеждала на этапе в Рабате в 2022 и 2023 годах.

Ярослава подходит к старту в Бриллиантовой лиге с серией побед в зимнем сезоне. В частности, днепрянка выиграла чемпионат Украины и мировое первенство в помещении. На ЧМ наша страна добыла исторический двойной подиум. После этого тренерка легкоатлетки Татьяна Степанова раскрыла планы подопечной на нынешний сезон.

