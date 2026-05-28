Чемпионка из Подмосковья. Магучих заменили соперницу на Бриллиантовой лиге

Украинские прыгунью в высоту Ярослава Магучих и Юлия Левченко получили обновленный список соперниц на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате. Накануне турнира организаторы заменили британку Морган Лейк на чемпионка Кипра Елену Куличенко, которая до 2021 года выступала за Россию и родилась в Подмосковье.

Третий этап Бриллиантовой лиги сезона-2026 пройдет в марокканском Рабате 31 мая. Для Магучих это будет первый старт летнего сезона, а Левченко ранее уже выступила на этапе в китайском Сямэне, где завоевала "золото" с результатом 1,99 метра.

Кроме украинок, в секторе выступят Элеанор Паттерсон из Австралии, Мария Жодзик из Польши, Ангелина Топич из Сербии, Ламара Дистин из Ямайки, американки Чэрити Хафнагель и Вашти Каннингем, а также Имке Оннен из Германии.

Соревнования по прыжкам в высоту среди женщин в Рабате начнутся 31 мая в 20:25 по киевскому времени. Уже известно, где можно будет посмотреть соревнования.

