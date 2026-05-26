Где смотреть Магучих в Бриллиантовой лиге. Расписание трансляций

Знаменитая украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате 31 мая. Украинская легкоатлетка начнет летний сезон марокканском Рабате в статусе действующей вице-чемпионки серии и мировой рекордсменки по прыжкам в высоту.

Общая трансляция этапа Бриллиантовой лиги стартует в 18:15 по киевскому времени. Эфир покажут телеканал "Суспільне Спорт" и местные телеканалы Суспільного.

Сектор женских прыжков в высоту начнется в 18:25. Отдельная трансляция дисциплины также будет доступна на YouTube-канале "Суспільне Спорт".

По данным организаторов Rabat Diamond League, вместе с Магучих в соревнованиях примет участие еще одна украинка Юлия Левченко. Среди соперниц заявлены американка Вашти Каннингем и австралийка Элеанор Паттерсон.

Бриллиантовая лига включает 14 этапов в разных странах мира. По итогам серии спортсмены набирают очки для выхода в финал турнира, который пройдет в Брюсселе.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом сезоне Бриллиантовой лиги Магучих с результатом 2,02 м заняла второе место на финальном этапе в швейцарском Цюрихе. Она уступила только австралийской спортсменке Николе Олислагерс, которая преодолела эту же высоту, но с первой попытки.

Отметим, что на первом этапе Бриллиантовой лиги нынешнего сезона победу добыла самая красивая легкоатлетка Украины.

