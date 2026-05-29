'Вторая – 'О, Боже', а третья...' Магучих рассказала о подготовке к турниру, где будет противостоять россиянке под флагом Кипра

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих призналась, что всегда с большим удовольствием проходит тренировочные лагеря накануне стартов. Легкоатлетка из Днепра при этом отметила, что самой тяжелой для нее обычно становится третья неделя занятий, однако это помогает улучшать результаты.

Об этом Магучих заявил в интервью официальному сайту Red Bull. 24-летняя мировая рекордсменка в прыжках в высоту также добавила, что очень много работает над скоростью разбега, так как этот элемент является одним из ключевых для ее сектора в на легкоатлетическом стадионе.

"Обычно это одни и те же тренировки, особенно когда ты находишься в четырехнедельном лагере. Первая неделя легкая. Вторая – "О, Боже", а третья – самая тяжелая. Интенсивность нарастает, и на четвертой неделе можно снова расслабиться. В прыжках в высоту я должна бежать быстрее, чем могу, чтобы в прыжке перевести эту скорость из горизонтального положения в вертикальное. Когда ты делаешь это правильно, физика берет верх, и ты можешь поднимать планку все выше и выше. Все мои тренеры хотят, чтобы я занималась спортом без травм и депрессии. Мы работаем как команда, с одной целью", – сказала Магучих.

Напомним, 31 мая Ярослава стартует на первом для себя этапе Бриллиантовой лиги в сезоне, где одной из ее соперниц станет уроженка России под флагом Кипра Елена Куличенка. OBOZ.UA рассказывал, где смотреть соревнования.

