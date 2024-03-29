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"Я герой матча?" Футболист сборной Украины поделился эмоциями от победы над Исландией

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
2,3 т.
'Я герой матча?' Футболист сборной Украины поделился эмоциями от победы над Исландией

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков восхитился своими партнерами по команде Михаилом Мудриком и Виктором Цыганковым, которые принесли победу над Исландией в финале плей-офф отбора Евро-2024. Футболист "Шахтера" отметил, что оставил на поле все эмоции и испытывает гордость за всю страну.

Об этом Судаков рассказал в интервью официальному сайту Украинской ассоциации футбола (УАФ). Автор двух голевых передач в поединке 26 марта отметил, что команде было проще играть с Исландией, чем с Боснией, так как в финале плей-офф она играла при своих болельщиках.

"Я герой матча?" Футболист сборной Украины поделился эмоциями от победы над Исландией
"Я герой матча?" Футболист сборной Украины поделился эмоциями от победы над Исландией

"Все эмоции оставил на поле, и сейчас после игры есть только усталость и невероятная гордость за нашу страну, за нашу команду. Даже тяжело передать словами. Являюсь ли я героем матча? Если бы не было таких исполнителей как Михаил Мудрик и Виктор Цыганков, то, наверное, у меня не было бы шансов сделать эти голевые передачи. Надо отдать должное им. Я не думаю о своей результативности. Я невероятно счастлив, что мы победили! Можно сказать, что в поединке с Исландией мы играли как дома, при своих трибунах, когда 30 тысяч фанатов тебя гонят вперед", – сказал Судаков.

"Я герой матча?" Футболист сборной Украины поделился эмоциями от победы над Исландией

Накануне появилось объяснение неординарному празднованию гола в ворота Исландии Судаковым и Мудриком. Также известны соперники нашей команды на Евро-2024 и календарь ее матчей на первенстве. Кроме того, подсчитано, сколько уже заработала команда за участие в чемпионате.

"Я герой матча?" Футболист сборной Украины поделился эмоциями от победы над Исландией

Как сообщал OBOZ.UA, защитник сборной Украины Илья Забарный рассказал о проблеме, с которой он столкнулся после матча с Исландией.

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