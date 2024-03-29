'Я герой матча?' Футболист сборной Украины поделился эмоциями от победы над Исландией

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков восхитился своими партнерами по команде Михаилом Мудриком и Виктором Цыганковым, которые принесли победу над Исландией в финале плей-офф отбора Евро-2024. Футболист "Шахтера" отметил, что оставил на поле все эмоции и испытывает гордость за всю страну.

Об этом Судаков рассказал в интервью официальному сайту Украинской ассоциации футбола (УАФ). Автор двух голевых передач в поединке 26 марта отметил, что команде было проще играть с Исландией, чем с Боснией, так как в финале плей-офф она играла при своих болельщиках.

"Все эмоции оставил на поле, и сейчас после игры есть только усталость и невероятная гордость за нашу страну, за нашу команду. Даже тяжело передать словами. Являюсь ли я героем матча? Если бы не было таких исполнителей как Михаил Мудрик и Виктор Цыганков, то, наверное, у меня не было бы шансов сделать эти голевые передачи. Надо отдать должное им. Я не думаю о своей результативности. Я невероятно счастлив, что мы победили! Можно сказать, что в поединке с Исландией мы играли как дома, при своих трибунах, когда 30 тысяч фанатов тебя гонят вперед", – сказал Судаков.

Накануне появилось объяснение неординарному празднованию гола в ворота Исландии Судаковым и Мудриком. Также известны соперники нашей команды на Евро-2024 и календарь ее матчей на первенстве. Кроме того, подсчитано, сколько уже заработала команда за участие в чемпионате.

Как сообщал OBOZ.UA, защитник сборной Украины Илья Забарный рассказал о проблеме, с которой он столкнулся после матча с Исландией.

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