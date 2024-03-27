С кем сборная Украины сыграет на Евро-2024: календарь матчей

Сборная Украины в четвертый раз подряд сыграет на чемпионате Европы по футболу. Наша команда благодаря волевой победе над Исландией в решающем отборочном матче сумела пробиться на континентальное первенство, которое летом нынешнего года примут стадионы Германии.

Уже известно, что подопечные Сергея Реброва на групповом этапе турнира сыграют в квартете Е, поединки которой примут Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Кельн, Дюссельдорф и Штутгарт. Их соперниками станут недавний первый номер мирового рейтинга сборная Бельгии, с которой, к слову, "сине-желтые" ни разу не играли в своей истории., а также представители Румынии и Словакии.

Украинцы откроют для себя турнир игрой с румынами. Затем будем встреча со со словаками, а закроют групповой этап для себя наша команда встречей с "красными дьяволами".

КАЛЕНДАРЬ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ЕВРО-2024

17 июня, 16:00. Группа Е. Румыния – Украина.

21 июня, 16:00. Группа Е. Словакия – Украина.

26 июня, 19:00. Группа Е. Бельгия – Украина.

Отметим, что в плей-офф точно выйдут две сильнейшие команды группы. Также в 1/8 попадут четыре лучшие сборные, которые займут третьи места в своих квартетах. Именно так украинцы попали в игры на вылет на Евро-2020.

Как сообщал OBOZ.UA, перед началом встречи Украина – Исландия полный стадион во Вроцлаве великолепно исполнил гимн нашей страны.

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