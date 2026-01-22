От Украины до Арктики: как Давос зафиксировал сдвиг мирового порядка, а Трамп показал Европе будущее без гарантий. Интервью с Бессмертным

Речь Дональда Трампа в Давосе стала не столько экономическим выступлением, сколько демонстрацией нового формата глобального давления, в котором язык силы все чаще заменяется языком тарифов, ультиматумов и "памяти" о несогласии. Гренландия, названная им "куском льда", внезапно превратилась в центральный символ этого подхода. Формально отказываясь от военного захвата, Трамп фактически предложил Европе сделку в стиле "добровольно-принудительно": либо переговоры о передаче контроля, либо экономическое удушение. Это уже не дипломатия и не классический торг, а попытка переписать правила игры, где суверенитет становится предметом торга, а безопасность – аргументом для шантажа.

На этом фоне украинская тема оказалась удивительно упрощенной. Оптимистичные заявления о "сделке" между Зеленским и Путиным, "устраненной угрозе третьей мировой войны" и "разумно коротких сроках" урегулирования звучали без деталей, механизмов и гарантий. Украина в риторике Трампа предстала не как ключевой вопрос европейской безопасности, а как один из файлов, которые можно быстро закрыть, чтобы освободить место для более "стратегических" тем – прежде всего Арктики.

Для Европы эта речь стала холодным душем. Стратегия умиротворения, рассчитанная на личные обещания Трампа и надежду "переждать", дала трещину. Давос, где еще несколько дней назад готовились говорить о гарантиях безопасности для Украины и совместных финансовых планах, превратился в площадку экстренного пересмотра отношений с США. Ультиматум по Гренландии разрушил иллюзию предсказуемости Вашингтона и поставил простой, но неудобный вопрос: можно ли строить европейскую безопасность на слове человека, открыто использующего экономическое принуждение в качестве инструмента внешней политики?

Таким образом, Давос зафиксировал не просто очередной кризис трансатлантических отношений, а более глубокое смещение мирового порядка. Фокус сместился с войны в Украине на борьбу за Арктику, с коллективных решений – на персональные ультиматумы, с правил – на силу. И именно в этой новой реальности Европе, Украине и всем союзникам придется искать ответы, которые выходят далеко за пределы одного форума.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

– Речь Трампа в Давосе была о Гренландии и давлении на Европу в логике "не согласитесь – запомним". В то же время появляются сигналы о кулуарных переговорах по увеличению военного присутствия США на острове, но без изменения подчинения Гренландии. Поэтому вопрос простой: что на самом деле США хотят получить?

– Когда Дональд Трамп снова появился как президент, мы с вами не раз говорили об одной его ключевой черте: он пытается, по примеру своей матери, занимать все информационное пространство. И если выстраивать иерархию тем Давосского форума, то на первом месте там была не российская агрессия, не риск аннексий, а тема условно под названием:

"Я – Трамп. Святой, безгрешный монарх не только Манхэттена, не только Соединенных Штатов Америки, а всей земли и межпланетного пространства".

Я специально пересмотрел это выступление полностью, прочитал все 22 страницы мелким 12-м кеглем. И должен сказать прямо: это поток сознания. Во многих местах – алогичный, неструктурированный. И только благодаря гению журналистов из этого хаоса удалось вытянуть отдельные фразы и составить из них хоть какой-то условный ряд. Поэтому я был бы очень осторожным с любыми интерпретациями слов Трампа. Но в то же время – и это ключевое – с ним всегда надо страховаться. Потому что это Дональд Трамп.

Вспомните его книгу о сделках. Его тактика проста: сначала выставить максимально завышенную планку, устроить информационный визг, а потом опуститься до того уровня, который и был реальным намерением. То, что мы видим вокруг Гренландии, это именно такой визг. Максимально поднятая планка. А дальше поиск выхода. Поэтому неудивительно, что в конце дня появляются цитаты Рютте и других, которые уже снижают градус. До какого именно уровня – пока неизвестно.

Важно другое: эти хаотичные, спорадические фразы свидетельствуют о главном – у Трампа нет готового решения. Вообще нет. Второе: все, что он говорит, нельзя воспринимать за чистую монету. Нельзя исключать ни одного сценария, включая силовой. И здесь важно не то, что говорит Трамп, а то, какой будет реакция. Реакция должна быть объединенной. Общеевропейской. И в ней должна быть Украина как часть европейского сообщества. Вместе с Великобританией. Если ЕС, Британия и Украина займут согласованную позицию, Трамп пойдет туда, куда его поведут эти силы. И вчерашний день это блестяще продемонстрировал.

Все, что он делал, было направлено на фрагментацию Европейского Союза. И тема Гренландии – один из инструментов. Если Европа выдержит линию, которую сейчас декларируют Макрон, Стармер, которую очень четко сформулировал лидер Канады Марк Карни: Европа сможет впервые за весь этот год противостояния навязать Трампу свои условия. Поэтому ответ зависит от совместной, жесткой позиции Великобритании, ЕС и Украины.

– Все звучит правильно, но ключевой вопрос: готова ли Европа перестать быть объектом и стать субъектом? Готова ли она затянуть пояса, реально – не на словах – возродить военную индустрию, быстро вернуться к массовой армии? Готова ли похоронить свои "вечнозеленые" мечты – о безграничной зеленой энергетике, раздутые социальные программы? Риторика Макрона, Мерца, Стармера вроде бы позитивная, но внутренняя поддержка – проблемная. Решения же нужны немедленно. Так готова ли Европа на самом деле?

– Для меня показателем готовности Европы являются не слова, а цифры и заводы. Посмотрите на планы Rheinmetall, на планы Airbus. Акции Rheinmetall растут самыми высокими темпами в мире. Бюджеты – колоссальные. По всей Европе строятся заводы по производству беспилотников, боеприпасов, бронетехники, авиации. Темпы – фантастические. В Великобритании сейчас строят шесть заводов. Шесть. Два уже почти готовы. Если ставить вопрос "война или мир", ответ очевиден. Если бы Европа не готовилась – она бы не вкладывала такие деньги.

А теперь о "силе" Трампа. Посмотрите на Арктику. Страна, которая не имеет ни одного полноценного ледокола, на каком расстоянии она будет от Гренландии? Время сегодня спрессовано до секунд, пространство – до миллиметров. И все эти экспедиционные визиты в Гренландию – это оценка реальности. Абсолютно правильная. Как это объяснять Трампу – не наше дело.

Макрон это понимает. Ему осталось недолго. Он пошел в атаку открыто. Мерц так не сделает – ему еще работать, да и экспорт Германии завязан на США. Но свое время он скажет. Европе не нужно идти в открытую атаку. Нужно четко зафиксировать позицию: мы защищаем суверенитет и территориальную целостность. И здесь выступление Марка Карни – концептуальное.

"Мы – средние государства. Мы можем защитить себя только объединившись. А для этого нам нужна сила". Это и есть формула нового порядка. Для Европы. Для Украины. И для всего Северо-Атлантического пространства.

– Вы уже затронули выступление премьера Канады Марка Карни, но я хотел бы отдельно остановиться именно на нем. Насколько, во-первых, такое объединение вообще возможно в реальности? Европейский Союз формально существует, но даже если не брать Словакию и Венгрию, возникает другой вопрос. Насколько Франция, Великобритания и Германия – это ядро, способны реально объединиться? Ведь противоречий будет оставаться много. Или на фоне двойной угрозы: с одной стороны Россия, с другой, Соединенные Штаты, где фактор Трампа создает дополнительную нестабильность, шансы увеличиваются.

– В этом вопросе, к счастью или к сожалению, у них нет выбора, господин Роман. Если бы они могли позволить себе не бояться России и не видеть угроз, их поведение было бы совсем другим. Но ориентир здесь один – безопасность. Дональд Трамп в этой истории – лишь фрагментарная, но очень показательная демонстрация. С одной стороны, Европа осознает реальную угрозу со стороны России. С другой, она видит непоследовательность, алогичность и полную непредсказуемость партнера из США. Именно поэтому они больше молчат, чем говорят. Но делают – значительно больше, чем молчат. И значительно больше, чем говорят. Вот и есть главное, что сегодня происходит в Европе в сфере безопасности.

Будущее ЕС – это то, о чем говорил Марио Драги: максимальное объединение, привлечение как можно большего количества стран и формирование конкурентоспособной экономики через оборонно-промышленный комплекс. И именно так оно и будет происходить. В этой ситуации Россия для Европы – реальная военная угроза. Соединенные Штаты – другая угроза, политическая: игра Дональда Трампа в имперские амбиции. И эти две угрозы парадоксальным образом работают как мотиваторы для европейского объединения. Обратите внимание на выступление Урсулы фон дер Ляйен. Она абсолютно четко формулирует: необходимо теснее сотрудничать, развивать оборонно-промышленный комплекс и двигаться дальше по пути кооперации. Это ответ и России, и Соединенным Штатам Америки.

– Заявление Карни фиксирует очевидное: старый мировой порядок завершился, нужен новый, где малые и средние страны объединяются. Реакция Трампа выглядит ответом на сознательный сигнал Канады. Вопрос лишь один: готова ли Канада стать центром этого нового "свободного мира".

– Во-первых, если бы Марк Карни не претендовал на такую роль, он бы просто не произносил эту речь. Я убежден, что Канада и британцы готовились к ней очень серьезно. Это абсолютно продуманное выступление. И я уверен, что такой сценарий развития событий задумывался еще тогда, когда из Карни-банкира начали делать Карни-политика.

Помните, мы с вами не раз удивлялись: зачем человеку с таким реноме, с таким статусом в финансовом мире вдруг идти в политику? Ведь еще год назад, когда Джастин Трюдо предлагал ему политическую роль, Карни категорически отказывался. А тут он пошел. Почему? Потому что нынешний момент нуждается в сильных личностях. Безусловно. Очевидно, что это выступление готовили долго и тщательно. Это не словесный понос Дональда Трампа. У Карни в каждом предложении – четкая, взвешенная оценка того, кем является Трамп. Он говорит о нем так, как принято говорить об умершем: либо хорошо, либо ничего. Формально – будто ни о ком конкретно. Но на самом деле – об одном конкретном персонаже. Это похоже на задание из детского сада: "нарисуйте невиданного зверя". И в этом невиданном звере Карни дает абсолютно точный портрет. Каждая фраза – о непредсказуемом мире, о разрушенном мировом порядке, об уничтожении прав, об отказе от прав человека, о доминировании интересов над ценностями.

Если взять это выступление Карни, то это, по сути, конспект того, о чем мы с вами говорили в течение года. Просто собрано и нанизано в красивое, очень точное ожерелье. И там есть фраза, которая, на мой взгляд, ключевая: "Мы хотим видеть мир таким, какой он есть, а не таким, каким мы хотим его видеть". И он абсолютно прав. Давайте признаем реальность. А реальность сегодня жестокая. И ответ на эту реальность, по Карни, лишь один – сила. Мы – малые и средние страны. В одиночку силы у нас нет. Так что, говорит он, давайте объединимся и создадим эту силу. И создадим новый порядок. Потому что худшее состояние – это "между". Между старым, который уже разрушен, и новым, которого еще нет. Мы не знаем, где находимся.

Старый порядок разрушен, нового нет. Следовательно, сила начинает играть ключевую роль. И если так — силу можно остановить только силой. Карни четко говорит: Канада является одним из крупнейших контрибуторов в поддержке Украины. Он четко заявляет по Гренландии: принцип суверенитета и территориальной целостности – неприкосновенен. А чтобы обеспечить и первое, и второе, и многое другое, давайте создавать объединенную силу. Объединенные войска, объединенные силы Европы и Канады. А я бы к этому еще добавил – формат "Рамштайн". Не хочет Америка быть в "Рамштайн"? Ну, тогда – до свидания.

– Карни в Европе услышали?

– Я думаю, что за этими словами стоит не только Марк Карни как личность. Я убежден, что за ним стоят колоссальные финансовые и политические силы. Обратите внимание: Дональда Трампа фактически не пускают на Уолл-стрит. Его держат на расстоянии. Рокфеллеры молчат. Морганы что-то осторожно комментируют. Позиция британского королевского двора понятна. Стармер озвучивает ее так, как может озвучить лейборист. Король молчит. Папа Римский занял абсолютно четкую позицию.

С моей точки зрения, как историка, сочетание европейских политических сил, Канады, финансовых элит Уолл-стрит, королевского двора и Ватикана – это более чем достаточный ресурс для того, чтобы поставить на место не только Путина, но и, при необходимости, найти общий язык с Дональдом Трампом. Фраза о том, что Америка была гегемоном и вела за собой мир, – это уже прошлое. Сегодня она становится одной из стран.

– Тогда логично перейти к вопросу европейской армии. Создание объединенных вооруженных сил – это реальность или все же политическая риторика? Мы говорим о более двадцати странах, разные доктрины, разные бюджеты, все чаще звучит тезис, что Украина должна быть частью этого процесса. Насколько это реально?

– Более того, могу сказать прямо: основой объединенных европейских сил и будут Вооруженные Силы Украины. На сегодня нет никакой возможности быстро нарастить серьезный процент боеспособности армий европейских стран – даже таких, как Германия, Франция или Великобритания – до уровня украинской армии. Обратите внимание: когда речь идет о гарантиях безопасности, постоянно звучит тезис о выводе ВСУ на европейский уровень. На самом деле это означает другое — создание базовой силы европейской безопасности.

И еще одно. Я бы все меньше советовал вообще апеллировать к НАТО. Для Трампа НАТО – это разновидность колониальных войск США. Поэтому оптимальный сценарий для Европы – оставить НАТО только в сегменте ядерной безопасности.

Вспомним слова Бориса Джонсона двухлетней давности: все базы, где сейчас размещены американские войска, могут спокойно занять Вооруженные Силы Украины. Объединенное европейское пространство может быть контролировано собственными силами. Если Франция и Германия будут серьезно работать над ядерным зонтиком, вопрос ядерных гарантий можно решить и без Соединенных Штатов.

– Как бы европейская политика не пыталась заявлять, что Гренландия — проблема, но Украина все же – ключевой вопрос, который собирались рассматривать. Однако Гренландия вышла на первое место и по количеству, и по накалу обсуждения. И все же Трамп не обошел эту тему, но опять оптимист без деталей. У него все "прекрасно": все хотят мира, Зеленский готов, Путин готов, все в разумные сроки произойдет. Уиткофф и Кушнер едут к Путину, я встречаюсь с Зеленским – короче, все прекрасно.

– Вопрос, почему для Трампа и для Соединенных Штатов Америки на первом месте оказалась Гренландия, а не ключевая тема – российская агрессия? Потому что как он будет отвечать на вопросы? Ему же обещали: 24 часа, 100 дней, полгода. Представьте себе: его сажают и говорят – господин президент, 24 часов нет, 100 дней нет, полгода нет, год проходит. Где решение?

Что он ответит? "Я говорил с Путиным"? Говорил. А за это время – бомбардировки Ирана, похищение Мадуро, семь бомбардировок в Африке, о которых почему-то молчат.

– И увеличение масштабов бомбардировок Украины, собственно.

– Именно так. И последним гвоздем был бы вопрос: а вы вообще понимаете, какая температура на улице в Украине, в каких условиях сегодня находятся украинцы? Этот информационный поток – я иначе как "поносом" его назвать не могу – просто смыл ключевую тему и сделал ее второстепенной, побочной.

Кто-то действительно думал, что такое 800 миллиардов и что Трамп просто поставит подпись? Мы же с вами еще две недели назад говорили, что ничего не будет подписано. Все эти разговоры о встречах не стоят никакого внимания. Точно так же и в выступлениях Трампа: четыре раза он повторяет, что говорил с Путиным. И что? И где результат? Куда делись эти разговоры? Это немощное существо во всех этих процессах. Он не способен решить проблему, потому что он боится Путина. Поэтому он с ним заигрывает, приглашает в "Совет мира", звонит, что-то там "яшкается".

– А если говорить об экономическом направлении? Уиткофф говорит, что Трамп якобы предложил Украине зону свободной торговли – без пошлин, без ограничений. Это же из той же серии, что и 800 миллиардов и фонд восстановления Украины, то есть миф?

– Пан Роман, ну скажем прямо: человек уже пошел не туда. Пошел, набрал скорость – и начинает рассказывать: тут налево, тут направо. Зачем это все? Кому это нужно? Какие гарантии от Соединенных Штатов? Какие 800 миллиардов? Ларри Финк, который организовывал эту конференцию и является основателем BlackRock, о которой Трамп говорил как об "инвестиционном инструменте восстановления Украины", говорит: где механизмы, где документы, где ресурсы, где планы? Какое подписание гарантий, когда нет даже реального контакта с Россией?

– В завершение хотел бы спросить о Совете мира. Что это такое? Это бизнес-проект Трампа? Потому что говорят, что право постоянного голоса – за миллиард наличными, и тогда "все будет решено". Это попытка замены ООН или это клуб больших – России, Китая, Соединенных Штатов, возможно Индии, – которые будут решать за все остальные, малые и средние страны, как им жить?

– Если говорить о генезисе этой идеи, то Совет мира в первоначальном варианте – это проект аналитического центра Института Тони Блэра. Сначала речь шла о наблюдательном совете над техническим правительством, которое должно было бы действовать в Газе, впоследствии – в Палестине. Этот совет контролировал бы переходный период до передачи власти официальному палестинскому правительству. Но Дональду Трампу пришло в голову расширить эту конструкцию. Сперва – на российско-украинскую войну. Затем – фактически на весь мир. Когда журналисты начали ставить это как альтернативу ООН, идея начала разрастаться. И в какой-то момент, очевидно, Трамп подумал: а почему бы не возвести себе вечный памятник? Так из минимального "наблюдательного совета Газы" все это превратилось в альтернативу ООН.

– С вечным "королем" во главе.

– Именно так. И еще и с тем, кто собирает миллиарды с каждого, кто туда заходит. И тут Москва очень быстро ответила: "У вас там есть пять миллиардов замороженных активов? Ну, заберите один – и внесем".

Нормальные страны сразу сказали: нет, мы рядом с Путиным сидеть не будем. И это, собственно, показывает, насколько вся эта конструкция является сырой и непродуманной. Вспомните первую презентацию этого совета. Тогда возникла курьезная ситуация: ряд бизнесменов заявили, что с ними никто вообще не говорил. Их просто записали в "участники" и поставили перед фактом. Потом началась реакция. Лукашенко сказал одно. Путин – второе. Макрон – третье. В итоге мы получили полную мешанину. И я, честно говоря, не представляю, как те, кто это продвигает, будут из этой мешанины выходить.