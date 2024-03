Появилось объяснение необычному поступку Мудрика и Судакова в матче с Исландией. Видео

Лидеры сборной Украины Михаил Мудрик и Георгий Судаков оригинально отпраздновали решающий гол в ворота Исландии, который вывел нашу команду на чемпионат Европы. Когда вся команда уже отошла, футболисты достаточно холодно пожали друг другу руку.

Фотография обошла все мировые СМИ, вызвав большое количество вопросов. Судаков объяснил случившееся.

По словам лидера "Шахтера" это было отсылкой к обложке хип-хоп альбома Heroes & Villains от продюсера Metro Boomin.

Пластинка вышла в декабре 2022 и получила номинацию на "Грэмми-2024", как лучший альбом года в своем жанре.

Стоит отметить, что обложка "Heroes & Villains" также является отсылкой. Авторы взяли за основу постер легендарного Pink Floyd к их альбому "Wish You Were Here".

Как сообщал OBOZ.UA, финальный поединок отбора на чемпионат Европы по футболу-2024 Украина – Исландия завершился со счетом 2:1.

Несмотря на то, что "желто-синие" пропустили первыми они смогли переломить ход поединка во втором тайме. Сперва хавбек испанской "Жироны" Виктор Цыганков сравнял счет, а затем полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик оформил необходимый результат.

Украина в четвертый раз подряд вышла на континентальное первенство. На Евро-2024 наша команда сыграет в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.

Комментируя успех команды главный тренер Сергей Ребров признался, что победа далась его парням очень непросто.

