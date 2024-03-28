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Появилось объяснение необычному поступку Мудрика и Судакова в матче с Исландией. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
4,0 т.
Появилось объяснение необычному поступку Мудрика и Судакова в матче с Исландией. Видео

Лидеры сборной Украины Михаил Мудрик и Георгий Судаков оригинально отпраздновали решающий гол в ворота Исландии, который вывел нашу команду на чемпионат Европы. Когда вся команда уже отошла, футболисты достаточно холодно пожали друг другу руку.

Фотография обошла все мировые СМИ, вызвав большое количество вопросов. Судаков объяснил случившееся.

По словам лидера "Шахтера" это было отсылкой к обложке хип-хоп альбома Heroes & Villains от продюсера Metro Boomin.

Появилось объяснение необычному поступку Мудрика и Судакова в матче с Исландией. Видео

Пластинка вышла в декабре 2022 и получила номинацию на "Грэмми-2024", как лучший альбом года в своем жанре.

Стоит отметить, что обложка "Heroes & Villains" также является отсылкой. Авторы взяли за основу постер легендарного Pink Floyd к их альбому "Wish You Were Here".

Появилось объяснение необычному поступку Мудрика и Судакова в матче с Исландией. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, финальный поединок отбора на чемпионат Европы по футболу-2024 Украина – Исландия завершился со счетом 2:1.

Появилось объяснение необычному поступку Мудрика и Судакова в матче с Исландией. Видео

Несмотря на то, что "желто-синие" пропустили первыми они смогли переломить ход поединка во втором тайме. Сперва хавбек испанской "Жироны" Виктор Цыганков сравнял счет, а затем полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик оформил необходимый результат.

Появилось объяснение необычному поступку Мудрика и Судакова в матче с Исландией. Видео

Украина в четвертый раз подряд вышла на континентальное первенство. На Евро-2024 наша команда сыграет в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.

Появилось объяснение необычному поступку Мудрика и Судакова в матче с Исландией. Видео

Комментируя успех команды главный тренер Сергей Ребров признался, что победа далась его парням очень непросто.

Появилось объяснение необычному поступку Мудрика и Судакова в матче с Исландией. Видео

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