'Только с Витьком сидели': звезды сборной Украины столкнулись с проблемой после матча с Исландией

Футболисты сборной Украины Илья Забарный и Виктор Цыганков не смогли отпраздновать вместе с командой выход в финальную часть Евро-2024 сразу же после победы над Исландией в финале плей-офф. Два наших представителя английской Премьер-лиги были вынуждены отправиться на прохождение допинг-теста, с чем возникли проблемы.

Об этом сам Забарный рассказал вы интервью YouTube-каналу "Трендец" после процедуры, которая продлилась около часа. По словам защитника "Борнмута", он был в полной уверенности, что команде удастся побе5дить исландцев даже после того, как "сине-желтые" пропустили в первом тайме.

"Я еще ни праздновал ни с кем. Был на допинге. Только с Витьком сидели. Сейчас пойдем поздравить парней. Это очень важный шаг для нас, про который все мечтали. Теперь нужно творить историю на Евро. Нам удалось забить два мяча после того, как пропустили. Но мы доминировали, я видел, что Исландия не хочет играть в футбол. Они играли просто на победу. Я чувствовал еще перед игрой, что все будет хорошо. Несмотря на то, что мы пропустили первыми, чувствовал, что это наша игра и мы ее не отпустим", – сказал Забарный.

Напомним, сборная Украины обыграла Исландию 2:1 и вышла на Евро-2024. Уже известны соперники нашей команды и календарь ее матчей на первенстве. Кроме того, подсчитано, сколько уже заработала команда за участие в чемпионате.

Как сообщал OBOZ.UA, появилось объяснение неординарному празднованию гола в ворота Исландии футболистами сборной Украины Георгием Судаковым и Михаилом Мудриком.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!