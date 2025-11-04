'Я долго молчал': Суркис впервые ответил на вопрос об отставке Шовковского после поражения 'Динамо' от 'Шахтера'

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский продолжит работу с командой, несмотря на слухи и требования к отставке на фоне неудачных результатов. Легендарный вратарь получил полную поддержку от президента "бело-синих" Игоря Суркиса, который осадил критиков.

Об этом сам босс столичного клуба заявил в интервью его официальному сайту. По словам Суркиса, эксперты и даже некоторые болельщики устроили настоящую травлю Шовковского, однако тот останется на своем посту, так как имеет все шансы вывести команду на новый уровень.

"Когда Шовковский был на пике – его готовы были носить на руках. В прошлом году он выиграл чемпионат – его обожали. А сегодня он плохой. Бывшие футболисты дают интервью, рассказывают, что тренера нужно снимать или не снимать. Но решать это не им. Если потребуется – я сам приму решение. Я долго молчал, но на хамство и ложь буду отвечать жестко. Пусть пишут, что хотят, – я сам буду принимать решение по тренеру. Сколько работать Шовковскому, решать буду только я. И у меня к нему есть доверие", – сказал Суркис.

До этого президент "Динамо" со словами "терпение лопнуло" высказался о скандальном моменте в матче с "Шахтером" в 11-м туре чемпионата страны, который киевляне проиграли 1:3. После поединка Шовковский назвал виновником поражения арбитра Виталия Романова.

Как сообщал OBOZ.UA, комитет арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ) назвал ошибочным решение арбитра матча "Шахтер" – "Динамо" не назначить пенальти в ворота "горняков".

