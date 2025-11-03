'Какой-то беспредел': Шовковский назвал виновника поражения 'Динамо' от 'Шахтера'

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский выразил возмущение судейством матча 11-го тура Премьер-лиги, в котором его команда проиграла донецкому "Шахтеру". В частности, наставник "бело-синих" раскритиковал арбитра Виталия Романов за эпизод на 60-й минуте, когда защитник "горняков" Ефим Конопля сбил в своей штрафной Шолу Огундану (смотри видео)..

Видео дня

Об этом Шовковский заявил на пресс-конференции после поединка во Львове, информирует Telegram-канал "White Blue Team | Динамо Київ". Легендарный вратарь подчеркнул, что судья обязан был назначить пенальти в ворота "горняков", что изменило бы ход встречи.

"Если мы не ставим пенальти в таком матче, пенальти на Шоле... Чистый пенальти. И это уже второй такой момент с участием моей команды – когда мы играли против "Зари", то не поставили пенальти в их ворота, и сейчас не ставят пенальти в ворота команды "Шахтера". Извините, я не знаю чего мы хотим достигать. Не знаю, над чем работает судейский корпус. Мне уже не один человек позвонил из судейского корпуса, который сказал, что это чистый пенальти. И это была бы совсем другая игра. Да, последний гол пропустили в конце, мы рисковали, пошли вперед. Но это какой-то беспредел", – сказал Шовковский.

МОМЕНТ С ПАДЕНИЕМ ОГУНДАНЫ

Отметим, что после поражения от принципиального соперника "Динамо" увеличило отставание от "Шахтера" в турнирной таблице до четырех очков.

OBOZ.UA провел тактический обзор матча "Шахтер" – "Динамо" и выяснил, как команды выдали один из крутейших матчей в сезоне.

