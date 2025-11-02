Увольнение Шовковского из 'Динамо'. Журналист раскрыл реальную ситуацию с тренером

Киевское "Динамо", по мнению Михаила Спиваковского, не собирается делать резкие "тренерские шаги" после побед над "Шахтером" и "Кривбассом", однако судьба Александра Шовковского напрямую зависит от ближайших результатов. При этом журналист подчеркивает, что стратегические проблемы столичной команды никуда не исчезли.

Спиваковский на Youtube-канале "ТатоТаке" отметил, что нынешняя инерция после предыдущего удачного сезона удерживает руководство "Динамо" от радикальных решений и что победа над "Шахтером" в Кубке Украины дала тренеру своеобразную индульгенцию до середины декабря. По его словам, эта серия успехов лишь отложила момент возможных перемен на тренерском мостике.

Отдельное внимание журналист уделил качеству игры "Динамо". Он заявил, что команда способна обыграть "Шахтер" только тогда, когда соперник сам допускает ошибки, а самостоятельного доминирования и тактической гибкости у коллектива Шовковского нет. Спиваковский указал: проблемой остается отсутствие плана Б и неспособность быстро адаптироваться по ходу матча.

Он также предположил, что с точки зрения долгосрочного развития клуба было бы логичнее заранее готовить плавную смену тренера, а не ждать серьезных провалов. По убеждению Спиваковского, нынешняя победа не стала победой в стратегическом смысле: она лишь продлила срок работы тренера без устранения системных недостатков.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в СМИ появилась информация, что владельцы "Динамо" пока не планируют немедленного увольнения главного тренера, однако готовы изменить позицию при новых неудачах.

Ключевым должен был стать кубковый матч против "Шахтера", который киевский клуб выиграл.

