Отключения света затронут все регионы: в "Укрэнерго" обнародовали графики на 11 января

В воскресенье, 11 января, во всех регионах Украины для населения введут графики почасовых отключений электроэнергии. Также ограничения мощности будут применяться к бизнесу и промышленным потребителям. Время и продолжительность ограничений будут зависеть от конкретной области.

Причина введения мер ограничения – последствия последних российских ракетно-дронных атак на энергообъекты страны. Об этом вечером 10 января сообщили в компании "Укрэнерго".

В "Укрэнерго" отмечают, что ситуация в энергосистеме может меняться оперативно. Поэтому украинцам советуют следить за актуальной информацией на официальных ресурсах своих областных энергоснабжающих компаний.

Также энергетики добавили, что когда электроэнергия появляется, ее надо потреблять экономно.

Удар захватчиков по Украине

В ночь на 10 января (начиная с 18:00 пятницы) россияне атаковали Украину одной баллистической ракетой Искандер-М из Курской области РФ и 121 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений российских Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. В частности, враг задействовал в атаке около 80 "шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Но было зафиксировано попадание баллистической ракеты и 27 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Где смотреть группу и графики отключений в своей области

Проверить свою группу и соответствующий график отключений можно ниже.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, Россия изменила тактику ударов по энергетике, делая акцент на баллистических и комбинированных атаках, из-за чего значительная часть ракет прорывается к объектам генерации и критической инфраструктуры. Система остается управляемой, но стабилизирующие отключения неизбежны для сохранения ее целостности и безопасности работы.

