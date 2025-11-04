'Терпение лопнуло! Молчать не буду': Суркис выступил с резким заявлением после поражения 'Динамо' от 'Шахтера'

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис выразил настоящее возмущение скандальным решением судейской бригады Виталия Романова во время матча 11-го тура Премьер-лиги с "Шахтером". Босс "бело-синих" раскритиковал арбитров за то, что на 60-й минуте игры они не назначили пенальти в ворота "горняков" при счет 2:1 в их пользу.

Об этом Суркис заявил в интервью официальному сайту "Динамо". По его словам, нарушение защитника донецкой команды Ефима Конопли на легионере киевлян Шоле Огунданы было очевидным, однако рефери откровенно проморгали эпизод, что в итоге повлияло на итоговый результат противостояния.

"То, что произошло в матче во Львове, меня, как президента клуба, не просто расстроило – я могу сказать откровенно: это вызвало у меня возмущение. Я никогда не слышал от Шовковского, который всегда выделялся своей дипломатичностью, слова "свавілля" в адрес судейства. Но если он использовал его после матча, это говорит о том, что даже его терпение уже лопнуло! Как и мое! Сейчас я молчать не буду. Если сегодня не назначают такие очевидные пенальти, то зачем вообще тогда играть в футбол? Игра могла полностью перевернуться: счет стал бы 2:2, а возможно, мы бы даже забили третий гол", – сказал Суркис.

МОМЕНТ С ПАДЕНИЕМ ОГУНДАНЫ

Напомним, "Динамо" проиграло "Шахтеру" 1:3 и увеличило отставание от "горняков" в турнирной таблице чемпионата до четырех очков. Главный тренер киевлян Александр Шовковский назвал Романова главным виновником поражения команды.

Как сообщал OBOZ.UA, комитет арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ) назвал ошибочным решение арбитра матча "Шахтер" – "Динамо" не назначить пенальти в ворота "горняков".

