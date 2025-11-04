УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Терпение лопнуло! Молчать не буду": Суркис выступил с резким заявлением после поражения "Динамо" от "Шахтера"

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
2,7 т.
'Терпение лопнуло! Молчать не буду': Суркис выступил с резким заявлением после поражения 'Динамо' от 'Шахтера'

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис выразил настоящее возмущение скандальным решением судейской бригады Виталия Романова во время матча 11-го тура Премьер-лиги с "Шахтером". Босс "бело-синих" раскритиковал арбитров за то, что на 60-й минуте игры они не назначили пенальти в ворота "горняков" при счет 2:1 в их пользу.

Видео дня

Об этом Суркис заявил в интервью официальному сайту "Динамо". По его словам, нарушение защитника донецкой команды Ефима Конопли на легионере киевлян Шоле Огунданы было очевидным, однако рефери откровенно проморгали эпизод, что в итоге повлияло на итоговый результат противостояния.

"Терпение лопнуло! Молчать не буду": Суркис выступил с резким заявлением после поражения "Динамо" от "Шахтера"
"Терпение лопнуло! Молчать не буду": Суркис выступил с резким заявлением после поражения "Динамо" от "Шахтера"

"То, что произошло в матче во Львове, меня, как президента клуба, не просто расстроило – я могу сказать откровенно: это вызвало у меня возмущение. Я никогда не слышал от Шовковского, который всегда выделялся своей дипломатичностью, слова "свавілля" в адрес судейства. Но если он использовал его после матча, это говорит о том, что даже его терпение уже лопнуло! Как и мое! Сейчас я молчать не буду. Если сегодня не назначают такие очевидные пенальти, то зачем вообще тогда играть в футбол? Игра могла полностью перевернуться: счет стал бы 2:2, а возможно, мы бы даже забили третий гол", – сказал Суркис.

МОМЕНТ С ПАДЕНИЕМ ОГУНДАНЫ

"Терпение лопнуло! Молчать не буду": Суркис выступил с резким заявлением после поражения "Динамо" от "Шахтера"

Напомним, "Динамо" проиграло "Шахтеру" 1:3 и увеличило отставание от "горняков" в турнирной таблице чемпионата до четырех очков. Главный тренер киевлян Александр Шовковский назвал Романова главным виновником поражения команды.

"Терпение лопнуло! Молчать не буду": Суркис выступил с резким заявлением после поражения "Динамо" от "Шахтера"

Как сообщал OBOZ.UA, комитет арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ) назвал ошибочным решение арбитра матча "Шахтер" – "Динамо" не назначить пенальти в ворота "горняков".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!