В Украине из-за дефицита кадров на работу начали приглашать студентов со второго курса: компании приходят в вузы

В Украине из-за нехватки специалистов ведущие компании обращаются в университеты за квалифицированными кадрами и готовы трудоустраивать их со второго курса обучения.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал ректор Днепровской политехники Александр Азюковский. В энергетике, добывающей промышленности, обогащении полезных ископаемых, механической инженерии и материаловедении наблюдается огромная нехватка кадров. Впрочем, это обусловлено не только тем, что в Украине идет война, отмечает ректор Днепротеха.

"Речь идет не только о движении человеческих ресурсов, но и об изменении самих технологий. Происходит активное внедрение станков с числовым программным управлением (ЧПУ), поскольку они становятся более доступными, более дешевыми. В таких условиях требуется переобучение, – отмечает Александр Азюковский.

По словам профессора, дефицит кадров побуждает и мотивирует бизнес обращаться к высшему образованию, чтобы обеспечить кадровое сопровождение. "Государство уже сделало и делает все возможное и невозможное для сохранения, и главное – развития высшего образования, в том числе фреймворк, в котором возможен трансфер, сопровождение и адаптация технологий. Это касается и внедрения опыта одного предприятия по добыче полезных ископаемых, например, на другом объекте, например в технологиях обогащения ископаемых", – говорит специалист.

Днепровская политехника имеет сотрудничество с ведущими технологическими компаниями, и те готовы брать на работу специалистов, которые еще учатся. Таким образом студенты сочетают учебный процесс с получением профессионального опыта.

"Мы имеем хорошие примеры сотрудничества с бизнесом в следующем формате. Сейчас бизнес, наши партнеры, с которым мы сотрудничаем, говорят: "приходите к нам, Днепровская политехника предоставит вам знания, и вы сможете работать у нас уже со второго курса". И я сейчас не преувеличиваю", – отмечает Александр Азюковский.

