'Шахтер' в голевой перестрелке нанес 'Динамо' первое поражение в сезоне УПЛ. Видео

Донецкий "Шахтер" победил киевское "Динамо" в центральном матче 11-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 3:1.

Видео дня

Команда из Донецка начала игру активно и уже на 3-й минуте открыла счёт: после подачи углового с правого фланга Педриньо навесил на ближнюю штангу, где Эгиналду головой поразил ворота соперника.

Этот быстрый гол стал сигналом для дальнейшего давления "Шахтера" на оборону киевлян, которые пытались создавать моменты через Азеведо и Невертона, но не могли воплотить атаки в голы.

Второй тайм начался с настоящей голевой перестрелки. Уже на 54-й минуте Невертон с левого фланга фантастическим ударом пробил издали в правый верхний угол, удвоив преимущество.

Однако столичная команда не дала сопернику вырваться вперёд. На 56-й минуте Буяльский замкнул прострел Караваева с правого фланга и сократив преимущество хозяев.

После забитого гола "Динамо" заметно активизировалось, постоянно давило на оборону "горняков" и создавало угрозы воротам Ризныва. Игра отличалась интенсивным прессингом, борьбой на флангах и большим количеством фолов.

Ни одна из команд не хотела уступать не сантиметра поля, что приводило к стычкам и падениям. Арбитру Виталию Романову раз за разом приходилось останавливать встречу, разнимая соперников.

В заключительные минуты "бело-синие" попытались организовать массированную атаку и пропустили результативный контрвыпад, который завершился автоголом Кабаева.

После этой победы подопечные Арды Турана набирают 24 очка и на 4 пункта увеличивают свой отрыв от "Динамо".

Как сообщал OBOZ.UA, на этой неделе "Динамо" впервые за 10 матчей обыграло "Шахтер" и выбило его из розыгрыша Кубка Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!