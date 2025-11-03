УАФ прокомментировала момент в матче 'Шахтер' – 'Динамо', который взбесил Шовковского, и открыла расследование против судей

Бригада арбитров матча 11-го тура Премьер-лиги Украины "Шахтер" – "Динамо" Виталия Романова допустила серьезную ошибку, не назначив пенальти в ворота "горняков" во втором тайме. Судьи на 60-й минуте не увидели нарушения со стороны защитников донецкой команды Ефима Конопли против легионера киевлян Шолы Огунданы.

Об этом говорится в заявлении комитета арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ), которое опубликовано в официальном Telegram-канале организации. Отмечается, что главную ошибку допустили рефери, который работали на системе видеоповторов (VAR), не обратив внимание Романова на эпизод, а в отношении судей начато служебное расследование.

"Главный арбитр, несмотря на то, что находился сравнительно близко к эпизоду, не имел оптимального угла обзора, чтобы полноценно оценить момент. В результате он не зафиксировал нарушение правил и позволил игре продолжиться. Как видим на видеоповторах, только один ракурс из-за ворот давал полную и справедливую картину эпизода. Арбитры VAR располагали этим ракурсом, однако не предложили ему просмотр на поле. Это решение арбитра VAR комитет арбитров считает ошибочным и призывает арбитров VAR в таких ситуациях рекомендовать главному арбитру просмотр эпизода", – подчеркнули в УАФ.

МОМЕНТ С ПАДЕНИЕМ ОГУНДАНЫ

Напомним, "Динамо" проиграло "Шахтеру" 1:3 и увеличило отставание от "горняков" в турнирной таблице чемпионата до четырех очков. Главный тренер киевлян Александр Шовковский назвал Романова главным виновником поражения команды.

