'Я был уверен, что такое невозможно в принципе'. Главный тренер сборной Украины шокирован случившимся в национальной команде по волейболу

Главный тренер сборной Украины по волейболу Рауль Лосано прокомментировал ситуацию в национальной команде, где 9 волейболистов отказались выступать за сборную в сезоне-2024. По словам аргентинского специалиста он поражен случившимся и не мог себе даже представить, что такое может произойти в Украине.

"Честно говоря, для меня это был настоящий шок. Я был уверен, что такое невозможно в принципе, а в стране, которая третий год находится в состоянии войны, и подавно. Я ведь приехал сюда, чтобы помочь украинцам, чтобы еще больше поднять престиж этой страны на международной арене. И вдруг такое", – цитирует Лосано sport.ua.

Наставник признался, что самое неприятное в этой ситуации то, что подавляющее большинство отказников сами не позвонили ему и не приехали на сбор, а передавали информацию через своих агентов.

"В связи с этим хочу подчеркнуть, что я много лет работаю в волейболе, постоянно держу контакт с людьми и всегда открыт для общения с каждым игроком. Поэтому не нужно передавать мне какую-либо информацию через третьи лица. Приезжайте, звоните, говорите. Только Дмитрий Виецкий это сделал правильно, как положено. Сам приехал в Городок (Хмельницкая область), мы поговорили с ним и обсудили все вопросы", – добавил аргентинец.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Федерации волейбола Украины (ФВУ) Михаил Мельник заявил, что несколько игроков сборной шантажировали его из-за кадровых решений. При этом открытого конфликта между руководством сборной и волейболистами нет.

Ранее Мельник заявил, что новый главный тренер сборной Украины по волейболу Рауль Лосано находится "в трансе" из-за отказа лидеров "желто-синей" команды приезжать на сборы.

Аргентинец перед дебютным сезоном Золотой Евролиги получил в распоряжение "другую" команду, чем ожидал собрать перед первыми майскими матчами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!