Игроки сборной Украины угрожали отказаться выступать за национальную команду, требуя вернуть бывшего тренера, – президент ФВУ

Президент Федерации волейбола Украины (ФВУ) Михаил Мельник заявил, что несколько игроков сборной шантажировали его из-за кадровых решений. При этом открытого конфликта между руководством сборной и волейболистами нет.

По словам Мельника, все отказники указывают, что они больны. Глава ФВУ предполагает, что таким образом волейболисты хотят отдохнуть после изнурительных выступлений за клуб.

"Еще одна причина наверняка связана с новым главным тренером. Наставником сборной Украины семь лет был Угис Крастиньш. В последние годы его команда не демонстрировала соответствующих результатов, и профильное Министерство (с учетом мнения ФВУ) не продлило с ним контракт. Новый главный тренер приступил к работе две недели тому назад. А некоторые игроки настаивали на возвращении Крастиньши, иначе угрожали отказаться выступать за сборную", – цитирует Михаила Григорьевича "СпортЭкспресс".

Мельник считает, что не стоит идти на поводу у волейболистов.

"Аргентинец Рауль Лосано входит в топ-10 лучших волейбольных тренеров мира. Он приехал к нам из Японии, чтобы, по его словам, помочь Украине в трудный для страны период. Также наши ведущие волейболисты постоянно конфликтовали вокруг призовых за участие в Евролиге. Хотя ФВУ за все годы не взяла себе ни одного евро, а все отдает "сборникам"", – добавил президент ФВУ.

Мельник не сомневаются, что "отказникам" найдут замену в сборной Украины.

"18 мая сборная Украины стартует в Евролиге. Именно перед ней ряд ведущих игроков и совершил демарш, хотя это тянется еще с прошлого года. В сборной будут безусловно новые игроки. Как известно, "святое место пусто не бывает", – подытожил президент глава украинского волейбола.

Ранее Мельник заявил, что новый главный тренер сборной Украины по волейболу Рауль Лосано находится "в трансе" из-за отказа лидеров "желто-синей" команды приезжать на сборы. Аргентинец перед дебютным сезоном Золотой Евролиги получил в распоряжение "другую" команду, чем ожидал собрать перед первыми майскими матчами.

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