'Полный саботаж'. Знаменитые игроки отказались выступать за сборную Украины по волейболу

По меньшей мере, шесть лидеров сборной Украины по волейболу не прибудут на сборы национальной команды, среди них – два лучших бомбардира Украины в прошлом сезоне. Как сообщает "Суспильне.Спорт" со ссылкой на президента Федерации волейбола Украины Михаила Мельника, отказались приезжать в лагерь команды представители "Прометея" - Ян Ерещенко, Дмитрий Теременко, Горден Брова и Виталий Щитков.

"Написали заявления, прикрепленные справками от одного и того же врача, что им нужно лечиться. Там идет полный саботаж, но ничего, будем играть без них", - рассказал Мельник. Однако в лагерь сборной Украины могут не прибыть и другие игроки. По словам Мельника, речь идет о волейболистах, выступающих в иностранных чемпионатах.

Один из них – капитан сборной Украины Олег Плотницкий. Он подтвердил, что не будет выступать за национальную сборную в сезоне 2024 и сообщил об этом команде и федерации.Также не прибудет на сбор национальной команды диагональный Василий Тупчий – второй лучший бомбардир команды (после Плотницкого) в розыгрыше Золотой Евролиги в прошлом году.

Плотницкий отметил, что хочет "взять передышку" после тяжелого сезона – Олег впервые в карьере стал чемпионом Италии, а последний матч финальной серии состоялся 28 апреля.

"Отдыхаем сейчас. Есть несколько идей, но я не могу о них рассказать. Хочется восстановиться. Надо проверить колени, опять же. И вообще провериться после сезона, мне кажется, что такой тяжеловат был. Я туда [в сборную Украины] не приеду. И в команде, и в руководстве это знают. В настоящее время мне кажется, что лучше сделать паузу", – заявил волейболист.

Перед волейболистами сборной Украины поставлен дедлайн - прибыть в команду 3 мая. Именно тогда должна начаться вторая часть сбора для легионеров, которые завершали клубный сезон.

Мельник отмечает: против волейболистов, которые не прибудут в лагерь сборной Украины, могут ввести санкции. Среди возможных вариантов — дисквалификации (для игроков, выступающих во внутреннем первенстве) или же запрет на трансфер (для представителей иностранных чемпионатов).

"Будет ли какое-нибудь наказание игрокам, которые не приедут 3 мая? Обязательно. Мы будем собирать Исполком. У нас четко прописано, что игрок национальной сборной должен явиться по вызову в лагерь. Если по неуважительной причине он не появился, то клуб, за который он играет, будет оштрафован на 20 тысяч гривен, а игрока дисквалифицируют", – добавил президент ФВУ.

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