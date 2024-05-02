Игроки, которые отказались играть за сборную Украины, это предатели, – президент ФВУ

Президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник заявил, что главный тренер сборной Украины по волейболу Рауль Лосано находится "в трансе" из-за отказа лидеров "желто-синей" команды приезжать на сборы. Аргентинец перед дебютным сезоном Золотой Евролиги получил в распоряжение "другую" команду, чем ожидал собрать перед первыми майскими матчами.

"Сам тренер [Лосано] звонил. Мы с ним разговаривали - он сильно разочарован. Это топ-тренер с мировым именем. Говорит, что находится в приехавшем на одну команду трансе, а тут другая. Такого еще не видел. Нет никакой причины, по которой бы игроки отказывались играть за сборную. Именно во время войны. Это предатели", - объяснил Мельник в комментарии "Суспильне.Спорт".

Как сообщал OBOZ.UA, национальная волейбольная команда Украины соберется впервые после назначения нового главного тренера. В начале апреля Лосано сменил латвийца Угиса Крастиньша, который тренировал украинцев с 2017 года.

В апреле также был обнародован расширенный список игроков, которых ожидают в расположении команды до старта "сине-желтых" в новом сезоне Золотой Евролиги. Первый официальный матч с Лосано команда будет проводить уже 18 мая – соперником станет Румыния.

Плотницкий и Тупчий не прибудут в команду по иностранным чемпионатам. Еще четыре волейболиста "Прометея" известили Федерацию волейбола Украины, что будут отсутствовать из-за нужды в лечении.

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