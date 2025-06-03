'Выжить!' Исторический финал украинца на 'Ролан Гаррос' закончился драмой с роковой ошибкой и мужскими слезами

Наверное, самый физически сложный из всех турниров Большого шлема "Ролан Гаррос" стал любимым слэмом самого титулованного теннисиста независимой Украины Андрея Медведева. Медведев заявил о себе как о серьезной боеспособной единице в 1991-м именно на Открытом чемпионате Франции, выиграв в 17-летнем возрасте турнир среди юношей, а спустя восемь лет каким-то чудом выпустил из рук победу в элите.

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Надо отметить, что уже через год после юношеского титула 18-летний Андрей без раскачки вышел уже в четвертый круг взрослого "Ролан Гаррос", одержав три победы над мастерами из первой сотни рейтинга, в том числе над швейцарцем Якобом Хласеком, входившим в топ-20. Остановить по-спортивному наглого парня смог лишь на тот момент сильнейший теннисист планеты американец Джим Курье, который и стал тогда №1 на кортах Парижа.

После такой заявки в 18 Медведев собирал все больше трофеев и в 1993-м дошел уже до полуфинала на "Ролан Гаррос", но не смог преодолеть сопротивление более опытного испанца и будущего победителя того "шлема" испанца Серхи Бругеры, который еще не раз переходил дорогу украинцу

С 1995-го по 1998-й киевлянин выигрывал по одному турниру ATP в год, но чем меньше оставалось времени до конца ХХ века, тем ниже в рейтинге опускался Андрей, в полной мере не оправдав выданных в молодости авансов.

Позже оказалось, что на тот момент Медведев просто не ставил себе цель стать лучшим: "Вопрос с деньгами отпал лет в 16. Я купался в эйфории от того, что я - просто свободный человек и могу ехать куда захочу. В силу молодости мне этого хватало. Поэтому и не было четкой цели стать лучшим. Это была большая ошибка".

И каково было всеобщее удивление, когда украинец, скатившийся на сотую позицию в 1999-м, добрался до финала Открытого чемпионата Франции, взяв верх над двумя фаворитами - американцем Питом Сампрасом и испанцем Густаво Куэртеном. Все знали, что в том году Андрей приехал в Париж играть в свое удовольствие, и, видимо, эта раскованность на корте сделала свое дело...

Финал "Ролан Гаррос"-1999 между Медведевым и американцем Андре Агасси был признан "матчем года". Еще бы! На тот момент один из лидеров мирового тенниса противостоял спортсмену, который грунтовый отрезок перед Парижем провел хуже некуда – выиграл лишь один поединок, а после поражения от Ивана Любичича с "бубликом" в Монте-Карло не соревновался больше месяца.

Писали, что для Медведева, просидевшего два сезона на безититульной диете, победа на "Ролан Гаррос" могла стать отправной точной для возвращения на теннисный Олимп. А в итоге та дуэль стала для украинца лебединой песней.

При этом свои коррективы в тот легендарный финал внесла погода, обеспечив теннисистам сильный ветер, к которому быстрее приспособился Андрей. У американца же все валилось из рук, он допускал ошибку за ошибкой и быстро оказался на краю пропасти, ведь украинец без особых проблем взял два сета – 6:1, 6:2.

Но в дебюте третьей партии Агасси на морально-волевых завязал борьбу на подаче Медведева и таки отобрал ее, сделав впервые в матче брейк. А вот украинец оказался не готовым к такому отпору, и до конца встречи так и не смог справиться с нервами – 6:1, 6:2, 4:6, 3:6, 4:6, 4:6. Это была невероятная драма, а глаза американца после решающего розыгрыша были мокрыми от слез.

После матча украинец отметил, что он не снизил уровень игры, просто Агасси стал действовать фантастически. Но странно, что при этом соперник уступил Андрею в большинстве компонентов... А 20 лет спустя признавался, что в третьем сете допустил огромную ошибку.

"Я вел 2:0, делая все так, чтобы Агасси проигрывал. Ставил его в неудобное положение, не позволял выполнять любимые удары. Это он проигрывал сетами 0:2, а не я выигрывал. В конце мне захотелось самому забить несколько мячей, пустить пару своих коронных – слева по линии приема. Хотел сыграть еще и эффектно, чтобы можно было сказать, будто я сам выиграл матч. К сожалению, эти розыгрыши я проиграл. В теннисе есть такое понятие – momentum. Подарив Агасси несколько очков, он почувствовал уверенность, вернул свой ритм. За счет этого он переломил ход и вырвал в борьбе третий сет, после которого была длинная пауза, которая позволила ему перестроиться", – рассказывал теннисист BTU.

"Я пытался вернуться к прошлой тактике, заставляя его ошибаться, но исчез ветер. Изменится кондиция матча, и эта тактика не работала. В перестрелке удар на удар он меня переиграл. Так вот главный просчет – смена выигрышной тактики в неподходящий момент. И это против соперника, который не прощает такую неосторожность. Мой поворот в финале - это преступление", – считает Медведев.

Самое интересное, что по словам своего тренера Брэда Гилберта, Андре просил его сняться с "Ролан Гаррос", поскольку проблемы с плечом: "Я говорил ему, что нет, мы поедем, несколько недель пройдем восстановление, а дальше увидим, что будет. Он не соглашался, но я все-таки уговорил его не ехать домой в Лас-Вегас. Возможно, это был лучший мой коучинг, что я просто сумел уговорить его приехать в Париж, а потом продолжать эту борьбу. Весь турнир прошел под одним лозунгом: "Выжить!"

Тренер вспоминал, как в финале украинец полностью переигрывал его подопечного, пока в третьем сете не наступил переломный момент: "Андре подал вторым мячом прямо в линию, затем пошел вперед и невероятно сыграл с лету. Он сумел устоять тогда... и потом весь матч изменился просто драматично. Это был волшебный момент, особенно потому, что было столько неопределенности накануне старта соревнований. Это был великолепный путь, весь турнир был битвой".

В итоге американец стал первым со времен великого Рода Лейвера, кому покорились все четыре турнира "Большого шлема" в мужском одиночном разряде. А Медведев оказался вторым из финалистов "шлема" за всю историю турнира, кому удалось сыграть на этой стадии, находясь в рейтинге ниже первой сотни.

"Не буду скрывать - осадок поражения остался. Не тяжелый. Я не вспоминаю тот финал с какой-то грустью, от которой хочется напиться. Но все же здорово было бы оставить свой след в роли чемпиона. И винить некого, кроме себя. Многие уважаемые теннисисты и организаторы говорят: "Мы тебя все равно считаем чемпионом - ты заслужил им быть". Но себя не обманешь. Финал остается финалом", - признавался Андрей.

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