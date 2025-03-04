'Все, что сказал Зеленский, это...' Баскетболист из НБА призвал остановить Путина

Центровой "Лос-Анджелес Лейкерс" Алексей Лэнь призвал западных союзников продолжать помогать Украине противостоять российской агрессии. Баскетболист отметил, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа 28 февраля была очень эмоциональной, но глава нашего государства обратил внимание на важность гарантий безопасности.

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Об этом Лэнь заявил в комментарии Los Angeles Times. 31-летний уроженец Антрацита отметил, что кремлевский диктатор Владимира Путин никогда не соблюдал международные соглашение, а потому его слова о якобы готовность к миру не выдерживают никакой критики.

"Мы устали от войны. Мы хотим, чтобы война прекратилась, и хотим вернуться к нормальной жизни и просто жить нормальной жизнью. Все, что сказал Зеленский, это: "Да, мы хотим прекращения огня. Но в прошлом Путин много раз нарушал его. Нам нужны гарантии безопасности". Помогите украинскому народу бороться за демократию, Если мы проиграем эту войну, Путин не остановится на этом. Он, вероятно, пойдет в Прибалтику. А это будет война не где-то там. Она затронет всех", – сказал Лэнь.

Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина раскритиковала администрацию президента Трампа за вред, которые она всего за несколько недель нанесла украинцам.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри эмоционально отреагировал на переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

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