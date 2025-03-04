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"Все, что сказал Зеленский, это..." Баскетболист из НБА призвал остановить Путина

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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'Все, что сказал Зеленский, это...' Баскетболист из НБА призвал остановить Путина

Центровой "Лос-Анджелес Лейкерс" Алексей Лэнь призвал западных союзников продолжать помогать Украине противостоять российской агрессии. Баскетболист отметил, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа 28 февраля была очень эмоциональной, но глава нашего государства обратил внимание на важность гарантий безопасности.

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Об этом Лэнь заявил в комментарии Los Angeles Times. 31-летний уроженец Антрацита отметил, что кремлевский диктатор Владимира Путин никогда не соблюдал международные соглашение, а потому его слова о якобы готовность к миру не выдерживают никакой критики.

"Все, что сказал Зеленский, это..." Баскетболист из НБА призвал остановить Путина
"Все, что сказал Зеленский, это..." Баскетболист из НБА призвал остановить Путина

"Мы устали от войны. Мы хотим, чтобы война прекратилась, и хотим вернуться к нормальной жизни и просто жить нормальной жизнью. Все, что сказал Зеленский, это: "Да, мы хотим прекращения огня. Но в прошлом Путин много раз нарушал его. Нам нужны гарантии безопасности". Помогите украинскому народу бороться за демократию, Если мы проиграем эту войну, Путин не остановится на этом. Он, вероятно, пойдет в Прибалтику. А это будет война не где-то там. Она затронет всех", – сказал Лэнь.

"Все, что сказал Зеленский, это..." Баскетболист из НБА призвал остановить Путина

Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина раскритиковала администрацию президента Трампа за вред, которые она всего за несколько недель нанесла украинцам.

"Все, что сказал Зеленский, это..." Баскетболист из НБА призвал остановить Путина

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри эмоционально отреагировал на переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

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