'Трамп только начал, но уже навредил украинцам': Свитолина отреагировала на действия президента США

Украинская теннисистка Элина Свитолина выразила разочарование в связи с действиями администрации президента США Дональда Трампа. Наша соотечественница отметила, что спустя всего лишь несколько недель после вступления в должность глава Белого дома успел навредить многим.

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Об этом Свитолина заявила в комментарии The Athletic. По словам 30-летней уроженки Одессы, Украина сейчас не только продолжает противостоять российской агрессии, но и столкнулась с беспрецедентным и необоснованным давлением со стороны одного из ближайших союзников.

"Мы проходим невообразимые вызовы, давление и просто не знаем, что будет завтраю. Сейчас я чувствую, что мы сплочены еще больше, потому что мы чувствуем, что Соединенные Штаты не очень-то нам помогают в последние несколько недель. Поэтому мы должны объединиться, мы должны помогать друг другу, ради страны, которую мы любим. Трамп только начал свою работу, но уже принял много решений, которые действительно навредили украинцам. Мне просто очень жаль всех невинных людей", – сказала Свитолина.

Напомним, 28 февраля состоялась встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая обернулась громким скандалом. Американская сторона набросилась с обвинениями на нашу страну, что привело к срыву переговоров.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри эмоционально отреагировал на переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

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