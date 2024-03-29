Вратарь сборной Украины принял странное решение по будущему в 'Реале'

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин, вероятнее всего, не покинет мадридский "Реал" нынешним летом. 25-летний футболист и руководство "королевского клуба" практически договорились о продлении действующего соглашения, срок которого заканчивается летом 2025 года.

Об этом информирует портал Relevo. О подписании контракта может быть объявлено в ближайшее время. При этом удивляет, что договор будет продлен всего лишь на один сезон. Отмечается, что стороны начали переговоры еще до того, как стало известно о новой травме бельгийского голкипера Тибо Куртуа.

Кроме того, будет пересмотрена зарплата нашего соотечественника. У Лунина один из самых низких окладов в команде (по слухам, не более миллиона евро в год), а своей игрой в нынешнем сезоне он доказал, что достоин гораздо большего. В "Реале" надеются, что продление контракт с вратарем из Украине снимет слухи вокруг его возможного перехода в другую команду на решающем этапе сезона.

Известно, что интерес к Лунину проявляют английские "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл". Кроме того, в Саудовской Аравии готовы платить украинцу 30 миллионов долларов в год.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Лунин вступил в перепалку с легендарным немецким полузащитником Тони Кроосом во время возвращения в Мадрид после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Лейпцигом".

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