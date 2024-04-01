'У нас был этот монстр': вратарь сборной Украины довел до экстаза болельщиков 'Реала'

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин провел очередной "сухой" матч в составе мадридского "Реала", который накануне на своем поле обыграл на своем поле "Атлетик" (2:0) в чемпионате Испании. Наш соотечественник не имел много работы, но в одном из моментов спас команду от верного гола (на видео на 3:30).

Игра украинца вызвала восторг у болельщиков "королевского клуба", которые оставили эмоциональные комментарии в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Они отметили не только умение Лунина выручить команду в нужный момент, но и удивились тому факту, что после травмы бельгийца Тибо Куртуа руководство "Реала" зачем-то арендовало у лондонского "Челси" Кепу Аррисабалагу.

"Спасибо Украине, что подарила нам Лунина", "Каждый день благодарю бога, что у нас есть Лунин. Неизвестно где бы мы были в конце сезона со всеми ошибками Кепы", "Во многих играх Лунин совершает хотя бы один ключевой сейв. Очень ценный вратарь", "Если я когда-то сказал плохое слово в адрес Андрея Лунина, то прошу прощения", "У нас был этот монстр на скамейке запасных, а мы взяли Кепу...", "Лунин – прекрасный вратарь. Но вы предпочитали Кепу и называли нас мафией Лунина", – пишут фанаты.

Отметим, что в матче с "Атлетиком" украинец стал одним из лучших на поле. От статистических порталов он получил оценку 7,5. Лунин совершил три сейва.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Лунин принял странное решение относительно своей карьеры в мадридском "Реале" на фоне интереса английских клубов.

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