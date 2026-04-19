Впервые за 6 лет украинская команда в полуфинале еврокубков: о чем говорит статистика

Донецкий "Шахтер" вышел в полуфинал Лиги конференций. Это произошло впервые за 7 лет – и это действительно эпохальное возвращение, ведь украинцы впервые задумались о возможности держать в руках один из трех европейских трофеев. А помните ли вы прошлые разы, когда клубы из Украины достигали такой высокой стадии? OBOZ.UA собрал всю информацию о редких, но памятных этапах еврокубков.

Лучшая эпоха – 2009 год

Похвастаться тем, что их клубы доходили до полуфинала международных соревнований может много европейских стран. Что они его выигрывали – меньше. Что они боролись между собой за выход в финал – вообще мелочь. И в этом списке есть Украина. 2009-го года была лучшая футбольная эпоха на много лет вперед, когда последний сезон Кубка УЕФА завершился под огромным желто-синим флагом.

Этот полуфинал стал единственным за все десятилетие, и как его смаковали СМИ: на фоне не такого далекого Золотого мяча Шевченко и громкого успеха на ЧМ-2006 об украинском футболе уже не говорили как о чем-то постсоветском или российском, наш футбол стал отдельной фигурой на континенте, к которой начали присматриваться со страхом. И вот две самые титулованные команды Украины должны решить, кто из них попадет в решающую игру Кубка УЕФА. Атмосфера тех весенних игр требует отдельной книги с подробным описанием, мы же зафиксируем факт: горняки забили в тех матчах 4 гола, но прошли дальше 3:2. Все потому, что на выездной гол Фернандиньо в Киеве ответил автоголом Чигринский. Матч в Донецке имел такое напряжение, что аккумуляторы тогдашних телефонов можно было зарядить на бесконечную работу. Сначала Жадсон вывел хозяев вперед, после перерыва Бандура сравнял счет и вернул интригу в в какой-то степени финальный матч. Был еще и отмененный гол бело-синих, но за мгновение до овертаймов соло-прорыв Илсиньо выписал билет в Стамбул именно Шахтеру". Тогда родилась и легендарная мемная фраза. Затем оранжево-черные возьмут первый и до сих пор единственный для украинских клубов трофей высшей пробы.

Те времена мы вспоминаем с приятной улыбкой. Вот Англия может вспомнить, что когда-то имела сразу 4 финалиста в один год. Для Украины высокие результаты еврокубков это очень редкое явление. И теперь такая встреча может скорее произойти в Лиге конференций, чем в других турнирах. Но в свое время мы зажигали еще и как.

Уникальное шоу каждый матч

За 34 года существования именно независимой Украины наши пробивались в полуфиналы только 5 раз – и только 3 украинских клуба. Турниров было много: в разных форматах и под разными названиями это Лига чемпионов и Лига Европы, а также исчезнувшие Кубок Интертото и Кубок обладателей кубков. Добавилась и Лига конференций, где "Шахтер" в дебютный год несется на полную, уже заработав право на полуфинал. Там ждет "Кристал Пэлас". А вот "Динамо" не было на такой стадии 16 лет.

Интересный факт: это единственная стадия всех турниров, которую непреднамеренно игнорируют. Если раньше мы говорили о "праве выйти в следующую стадию", то здесь мы сразу думаем о "возможности выиграть трофей", будто забегая наперед. Но время взглянуть в историю – действительно ли у нас есть право сразу на такие размышления?

"Шахтёр" после первого полуфинала выиграл трофей

Тот самый 2009-й год стал первым полуфиналом для горняков в их международной истории и сразу успешным. Нынешним достижением "Шахтер" пока приблизился к "Динамо" по количеству предрешающих стадий в еврокубках. Но есть интересная примета – выигрывать трофей с первого полуфинала. Сработает ли она?

В полуфинал Лиги Европы горняки вернулись уже через 7 лет, когда им попалась "Севилья". Казалось, что украинский футбол на каком-то невероятном подъеме, ведь второй год подряд наши команды дошли до стадии 1/2, еще и с такими серьезными соперниками. Но "Севилья" образца 2016-го года была крепким орешком: уже имея опыт "Днепра", испанцы отыграли пропущенные голы во Львове (2:2), а вот на своей арене довольно уверенно переехали горняков 3:1. Далее нервионцы попали на "Ливерпуль" и не почувствовали особых проблем для своего 5 и рекордного трофея.

Еще одна – и пока последняя – попытка имела место 6 лет назад. Ковидные еврокубки это было что-то внеземное, когда команды вынужденно перевели на олимпийскую систему и пришлось играть лишь по одному матчу. После вынужденной паузы все максимально соскучились по футболу, поэтому на каждой стадии сокращенного формата было несколько забивных игр. Вспомните в Лиге чемпионов те же 8:2 от "Баварии" и "Барселоны", или оба полуфинала на 3:0. В ЛЕ генератором таких игр стал именно "Шахтер": сначала украинцы в четвертьфинале сокрушили "Байер" 4:1, но в 1/2 им попался "Интер" и 5:0. С пропущенными дублями Мартинеса и Лукаку подопечные Каштру без вариантов завершили последнюю на сегодня самую удачную еврокампанию.

"Динамо": 2 полуфинала – 2 драмы

У киевлян пока было 2 полуфинала еврокубковых соревнований за эти 35 лет, зато какие! Если 2009-й год мы уже вспомнили, то до этого был еще один: 1999-й и Лига чемпионов. В отличие от горняков, бело-синие пока единственные, кто доходил до такого высокого уровня именно в элитном турнире. Такого камбэка столичные стадионы давно не видели, ведь пришлось отыгрываться самой "Баварии"! Это был итог фантастического пути, на котором "Динамо" одолело "Ланс", "Арсенал" и "Реал". Первый матч проводили именно в Киеве. Быстрым дублем за 27 минут отметился Шевченко. Таким смелым футболистом уже тогда имели на карандаше топовые гранды Европы, а после дубля в ворота Кана заинтересовались еще сильнее. Никто еще не знал, что Шева еще зимой заключил соглашение о переходе в "Милан". Немцам удалось спастись 3:3 лишь на 88 минуте усилиями Янкера. А вот ответный матч не удался: мюнхенцы забили только раз и держали счет до конца.

Если заглянуть дальше в прошлое, то в советское время найдем еще 2 полуфинала Кубка европейских чемпионов, там тоже проиграли "Порту" и менхенгладбахской "Боруссии". Новейшая история "Динамо" пока не впечатляет. Хотелось бы получить намек, что в ближайшие годы будет возможно что-то изменить и вернуться хотя бы в весенний плей-офф, но киевлянам для этого надо решить так много внутренних проблем...

Единственная история "Днепра"

На такой высокой стадии уже исчезнувший "Днепр" был лишь однажды за всю историю независимой Украины – в тот самый лучший сезон 2014/15. Свой единственный полуфинал днепряне выиграли, удалось сдержать "Наполи" на его поле, а дома с одним (хоть и спорным по правилам) голом Селезнева голубовато-синие смогли попали в финал Лиги Европы. Все что было дальше – история. Мы писали о том пути и его следует упомянуть отдельно.