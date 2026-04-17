Полуфиналом не пахнет. Какой важный урок надо извлечь 'Шахтеру' из игры против резерва АЗ? Тактический обзор матча ЛК

Вчера "Шахтер" провел второй матч Лиги конференций против глубокого резервного АЗ и сыграл 2:2. Дальше мы прошли благодаря сумме двух встреч – 5:2. Матч прошел еще медленнее, чем предыдущий. Но не по темпу, а по потенциальному развитию событий. Но даже при таких улиточных гонках горняки получили важный и буквально болезненный урок для полуфинальных противостояний. Какой? Рассказывает OBOZ.UA.

Первый тайм. Закрывать игру будем?

Зеленые и почти без вкуса еврокубков. Именно таких игроков выпускали в старте АЗ. Это была определенная сложность для горняков, ведь много новых, не знаешь особо чего от них ждать. Но одновременно и легкость, потому что они меньше сыграны и менее опытные – доминацию попытался реализовать Тобиас ударом метров с 20 уже на первых минутах. Почему так много новичков? Тренер понимал, что через несколько дней у него финал Кубка Нидерландов, где шансов на победу в разы больше, чем бороться за отыгрыш разгрома в ЛК. Поэтому он кардинально сменил состав.

Слабость этой организации была заметна невооружённым глазом. Помимо того, что "Шахтер" продолжал давить на чужую штрафную (как и неделю назад), вчера горняки проходили к чужим воротам гораздо легче, ведь не было структурированности и подстраховки. Да, "Алкмар" на угловых закрывал зону подбора и приходилось заново строить атаку, но это построение проходило в разы легче. Если в оригинале Сыровары – это про компактность и всего 5-7 метров между линиями, то в четверг между ними можно было припарковать целый поезд. Именно в эти огромные щели все чаще забегали вингеры. Например Изаке, когда перекрутил всех, но с левой с нескольких метров вколотил плохо.

АЗ надеялся на быстрый гол. Это подчеркивал Эхтельд перед игрой, чтобы молодежь почувствовала свою возможность влиять на результат. Было несколько моментов приближения к владениям Ризныка, но больше всего пользы дал Садик: несмотря на свою эмоциональную нестабильность, именно он сначала попытался стрельнуть эмоционально из-за пределов штрафной, а на 40-й минуте едва не пробил головой в дальний угол. У соперника ощутимо проваливался правый фланг обороны, через который бразильцы безнаказанно заходили по очереди и пытались пробивать. Из плюсов для нидерландцев – их хаос в защите создавал офсайды один за другим и многие наши атаки останавливались в зародыше.

До 45-й минуты статистическое преимущество "Шахтера" было космическим: 8-3 по ударам, лучшие отборы, 61% владения и 85% точных передач. Но тайм завершился по нулям. Это не то, что мы хотели видеть, да хотя бы без быстрого гола в наши ворота, которого так желали хозяева. Особых моментов не случилось, особо вспомнить можно разве что штрафной Назарины. В раздевалке Турану следовало напомнить своим футболистам, что несмотря на 3:0 за пределами поля, на табло все еще было сухо. Надо было просто закрыть игру, а этого все не происходило.

Второй тайм. Ненужные 45 минут

Коуч АЗ пошел ва-банк: очевидно, что ему не было возможности пройти дальше по такой игре, но ему точно хотелось выгрызть победу перед домашними трибунами. Тем более, надо было еще остаться не вдесятером, левый фланг полностью сел на карточки, поэтому там сняли Чавеза. И кажется, что нужные слова он нашел – за первые 10 минут тайма нидерландцы создали больше акцентированных угроз, чем с начала матча. А сам тайм получился на удивление результативным.

Классно, что "Шахтер" изменил формат ответов – стало больше скоростных контратак. При этом, ключевую передачу пытались выполнить еще на своей половине, ведь иначе нападающих ловили в нелепые офсайды. Но все равно бразильцы бежали дальше. Красивая связка началась с Невертона, продолжилась разрезной передачей на Элиаса, который протянул метров 40 и подключил все знания по математике для точной передачи без положения вне игры. Алиссон должен был только разобраться с вратарем – и мяч уверенно отправился в дальний угол.0:1.

Когда АЗ не удалось создать реальной угрозы, а их открытость привела к пропущенному голу, команда поплыла и полностью отказалась от структуры. Почему так? Потому что назад не возвращалась атакующая линия. Если в Польше "Шахтер" был вынужден пробивать путь сквозь одиннадцать игроков, между флангами которых было максимум метров 20, то вчера Садик и Мердинк даже не думали бежать назад, так же делал и Патати. Интересно, что именно отказ от структуры дал им дважды забить в наши ворота. На фоне этого Туран кайфовал от результата, но требовал большего по игре. Этого требовали и фанаты, потому что "Алкмар" позволял делать вообще всё.

Игра шла настолько странно, что Элиас в моменте остался один перед чужими воротами и ему пришлось обыгрываться в касание с защитником, настолько абсурдными выглядели последние полчаса этой контраверсионной игры. После такой наглости нидерландцы открыли для себя ящик агрессивности и начали фолить. Пришлось срочно спасать главные ноги для полуфинала – ушли Алиссон и Элиас. Так же удивительным стал и случайный штрафной, с которого идеально исполнил удар Йенсен – 1:1 и претендент на гол этапа.

В последние 20 минут команды обменялись голами (2:2), но они затмевают главный итог игры. "Шахтеру" следует быть внимательным к своему лидерству: если будет оформлено преимущество, то соперник бросится на фолы. Так уже было раньше, так было вчера, так будет дальше. В двух командах половина полевых ушли с карточками. Если в полуфинале удастся забить первыми и держать лидерство – будет много лететь по ногам. Поэтому надо придумать, как уберечь не только нервы Турана (и его самого от удаления), но и футболистов, потому что едва не травмировался Элиас. В то же время потенциальное количество игроков для проверки в лазарете неприятно увеличилось.

2:2 (2:5) – "Шахтер" пишет историю и в дебютном сезоне Лиги конференций приближается к первому финалу. На четвертое противостояние с нидерландцами удается снять проклятие и пройти такого соперника в двухматчевых играх еврокубков. Это теперь приоритет для украинцев?