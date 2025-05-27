10 лет с финала Лиги Европы того самого 'Днепра': день, когда все изменилось

27-го мая 2015-го года украинский "Днепр" приехал в Варшаву на свой первый финал Лиги Европы. Команда на пике возможностей играла против "Севильи" - последний на сегодня финал с нашим клубом. И это был действительно легендарный вечер. OBOZ.UA вспоминает 90 минут надежды, ожиданий и бешеного пульса того почти чемпионского вечера.

Видео дня

Финала могло не быть, если бы не 4 сантиметра "Карабаха"

"Днепр" стартовал в Лиге Европы... с первой в истории Лиги чемпионов. Долго там бело-голубые не продержались, сразу вылетели от "Копенгагена". В плей-офф ЛЕ повезло - "Хайдук" смогли обыграть 2:1 дома и устоять 0:0 в гостях. Так команда вышла в очередной групповой этап Лиги Европы; тогда никто еще не знал, как легендарно это будет.

Но мысли об успехе едва не стали призрачными после 3 первых туров: за половину квартета F, днепряне взяли лишь 1 очко. Не было никакой надежды, что клуб сможет попасть на второе место. Но дальше удалось выиграть "Карабах". Второе поражение от "Интера" снова стало поводом для напряжения. Все решал 6 тур. Тогда "Днепр" шел третьим.

Клуб смог выиграть тот матч - аутсайдера "Сент-Этьен" пробил Федецкий. И мало кто помнит, что в параллельном матче лидеров на последних секундах в ворота итальянцев забил Альмейда. Но судья усмотрел офсайд: VAR тогда еще не было, фактическое положение вне игры в 4 сантиметра потом нашли на послематчевом анализе. Именно эта ничья азербайджанцев стала самым большим скандалом последнего тура группового этапа, но обеспечила путь дальше для украинской команды.

Плей-офф с потерями ключевых игроков, но отчаянной борьбой; это была еще одна фантастическая страница днепровского клуба. Не без качелей пройдя "Олимпиакос", "Аякс" и "Брюгге", клуб отправлялся в Неаполь. Запечатлен в памяти не ничейный результат, а второй матч против "Наполи" и фраза Маркевича "Куда вы лупите, ***?" на последних секундах победной игры в Киеве (с голом Селезнёва). Она ярче всего описывает то, насколько важным для украинцев было удержать шаткое преимущество. Свисток - и "Днепр" едет в финал.

"Севилья" должна была защищать титул

Не меньше проблем было у "Севильи": победителем прошлогоднего розыгрыша ЛЕ она автоматически попала в новые квартеты. Но там пришлось потягаться с желающими: в группе с "Фейеноордом", "Стандардом" и "Риекой" все решалось в последнем туре, в очной встрече против хорватов. Второе место было для клуба выстраданным. Так же сложно команда шла и через плей-офф: из 8 матчей - 7 побед, но все на грани. Так испанцы прошли "Боруссию" М, "Вильярреал", "зенит" и "Фиорентину". Только против фиалок преимущество было очевидным; в остальных матчах оно получилось минимальным.

Атмосфера была жаркой: и в Днепре, и на стадионе

Варшавская арена вовсе не была дружелюбной. Несмотря на то, что днепровских болельщиков на финал приехало больше (более 8 тысяч против около 6 тысяч у "Севильи"), нейтральные местные поддерживали испанцев: там тогда играли сразу двое поляков. Кроме Тимоти Колодзейчака, это еще был и полузащитник сборной Гжегож Крыховяк.

В самом Днепре тоже было громко: переполненные бары, забитые рестораны, любительские просмотры в парках. Люди смотрели где только могли, это был самый большой успех клуба с 1988-го года и чемпионства. Власти даже организовали 3 локации для трансляций под открытым небом - тогда на улице (в центре города и в спальных районах) финал посмотрели несколько десятков тысяч человек. Все было на высшем фанатском уровне - пенное и закуска к нему, машины для удобного просмотра... И до сих пор вспоминается, как сотни болельщиков пришли под экраны, не надеясь на быстрый гол Калинича уже на 7-й минуте. И как через мгновение многочисленные литры пива взлетели вверх вместе с руками счастливых фанатов.

Долго "Севилья" не отсиживалась и события понеслись со скоростью поезда. Украинцы пытались быть в обороне до перерыва, но через 21 минуту сначала забивает тот самый Крыховяк, а уже через мгновение Бакка выводит испанцев вперед. Шокированный "Днепр" должен был срочно что-то менять и команда оставила автобусные действия. Наши футболисты тоже пошли в атаку и заработали хорошую позицию для штрафного. И как же на 44-й пробил Ротань - с одного шага, с яркой траекторией, без шансов для голкипера. В этот момент в общей эмоции взорвались и трибуны "Народового", и все площадки, где смотрели футбол в Днепре.

Решающим и драматичным оказался второй тайм: "Днепр" был морально готов к борьбе до последнего вздоха, но на поле этого не было достаточно. Игра шла до одного точного движения - и оно случилось. Бакка в нужный момент вырвался на оперативное пространство, обошел Бойко и пробил по воротам на мгновение быстрее, чем его удар прерывал Дуглас. 2:3 - и после этого севилианцы ушли в оборону. На последние минуты наш клуб остался без Матеуса - вингер потерял сознание прямо во время игры. Но даже вдесятером футболисты создали несколько атак - им просто не повезло забить.

С финальным свистком началось исчезновение команды

Как жаль, что это был последний большой успех "Днепра". В аэропорту на следующий день серебряных призеров Лиги Европы-2015 встречали как героев, но уже чувствовалось напряжение. Оно разрастётся в задержку зарплат и премий, потом станет известно об огромном долге клуба. Впрочем, владелец откажется от команды как от игрушки. Далее, всего за 3 года, "Днепр" потеряет профессиональный статус, перейдет в любителей и в 2019-м году вообще прекратит существование. Большинство звезд варшавского финала уйдут из клуба бесплатно.

Конечно, в городе очень быстро появится новая команда с цифровым индексом. Но она не сможет выдержать ненависти фанатов старого "Днепра" и финансовых вызовов. "Днепр-1" несколько раз сыграет против почти исчезнувшей бело-голубой команды, выйдет в УПЛ, в два полуфинала Кубка и даже достигнет плей-офф Лиги конференций. Но за ними, кроме медалей, есть еще и "уникальное" достижение: это первая украинская команда, которая транзитом вылетела сразу из всех европейских клубных турниров за один сезон. В 2024-м прекратят свое существование и спортклубовцы. Летом будет год, как город Днепр живет без большого футбола.