Все команды – британские. Англия близка к уникальному победному достижению в еврокубках

Накануне ответных матчей Лиги чемпионов время вспомнить интересное достижение. Английская ассоциация имела в двух параллельных финалах сразу 4 свои команды! Достигал ли этого кто-то еще? Действительно ли Испания лучшая ассоциация Европы? И как может быть в этом сезоне? Рассказывает OBOZ.UA.

Уникальное достижение с английским привкусом

Англия – абсолютный доминатор Европы в этом сезоне. Она прислала в еврокубки сразу 9 команд! Представительство немножко развалилось, но на все три турнира их клубы еще найдутся. Потенциально это означает, что есть возможность повторить собственное уникальное достижение: сразу 4 команды в финалах от одной страны! За всю богатую историю еврокубков такое больше никому не удавалось.

Уникальное совпадение имело место не так давно, в 2019-м году. Тогда в Лиге чемпионов "Ливерпуль" переиграл "Тоттенхэм" 2:0, а "Челси" в Лиге Европы разгромил "Арсенал" 4:1. Футбольная история говорит, что можно записать в этот список и 1990-й год, когда было четыре финалиста в Италии. Но, есть одно но: это вместе с Кубком кубков, который прекратили играть 27 лет назад. Несмотря на то, что все три трофея тогда завоевали клубы Серии А ("Милан" и ЛЧ, "Ювентус" и ЛЕ, "Сампдория" и КК), это не совсем правильно. Английский пример тем и уникален, что в двух еврокубковых финалах все команды были именно от них. Последние годы британские команды не могут гарантированно пройти в финал, но когда видят цель, то мчатся к решающей игре так, что даже устраивают в них зарубу уровня АПЛ. Будет ли так на этот раз?

Английское представительство уменьшилось, но рекорд всё ещё возможен

В Лиге чемпионов от Англии сейчас осталось только 2 клуба. "Арсенал" едва выгрыз победу над "Спортингом", но на днях уступил "Борнмуту", что Артета назвал сильным ударом по лицу. Удар скорее болезненный, ведь "Манчестер Сити", который ранее традиционно вылетел от "Реала", теперь может полноценно концентрироваться на АПЛ – это главный турнир для Гвардиолы, который даст поддержку к его рабочему месту (разгром "Челси" еще раз на это намекнул). Тогда как канонирам следует распылять силы на удержание минимального отрыва между горожанами и шансами на первый за 20 лет финал ЛЧ.

В том же турнире еще болтается "Ливерпуль". И если шансы "Арсенала" на чемпионство в АПЛ и четвертьфинал довольно высоки, то мерсисайдцы пройти ПСЖ не смогут. Подопечные Слота не показали ничего, что могло бы убедить нас в сохранении интриги на ответный матч. Масштабная катастрофа английских клубов в плей-офф оставила для ЛЧ только двух лошадок на этой стадии, да и то, одна из них ближе к конюшне, чем к следующему этапу.

Лига Европы... это Лига Европы. Там есть "Астон Вилла", новейшая история которой насчитывает лишь 4 попадания в стадии плей-офф еврокубков. Да, у них есть Суперкубок УЕФА, но за 43 года с момента выигрыша он уже запылился. В четверг зафиксировать победу 3:1 над "Болоньей" удалось только за счёт дубля Уоткинса, перед домашней игрой это неплохо. Тогда как на "Ноттингем" уже особо не полагаются. Да, в ЛЕ чудес бывает много, но их чудо это автогол Фернандеша с претензией на антипремию Пушкаша. Потому 1:1 это лишь красивая картинка, деревенским надо очень постараться, чтобы присоединиться к "АВ" в следующем этапе.

В других турнирах свободно чувствует себя только "Кристал Пэлас": единственный британский представитель в Лиге конференций соло приближается к полуфиналу. Даже несмотря на проблемы в течение сезона, просто сейчас это самая стабильная команда Туманного Альбиона. Не зря их шанс на выигрыш в ЛК только растет с каждым туром. Тем более после 3:0 над "Фиорентиной", полуфинал уже почти в кармане. Способны ли они положить сделать английское доминирование в этом турнире абсолютным?

Кто абсолютный рекордсмен по двойным чемпионствам?

Победа страны в ЛЧ или ЛЕ – это красиво. Двойная победа в один год – легендарно. И такого уже было много. Испанский след это 5 дабл-побед: 2006 – "Барселона" и "Севилья", 2014 – "Реал" и "Севилья", 2015 – "Барселона" и "Севилья, 2016 – "Реал и "Севилья", 2018 – "Реал" с "Атлетико". Германия (2) уже подзабыла, что это, ведь после 1975 стреляла так аж в 1997, "Бавария" была в паре обеими "Боруссиями". Так же Италия (2): "Милан" с "Наполи" 1989 и "Интером" 1994. А вот Англия ворвалась в погоню за испанцами. Если еще вчера она могла хвастаться только лигочемпионовским "Ливерпулем" (в 1981 был в паре с "Тоттенхэмом", а 7 лет назад с "Челси"), то теперь список пополняется. За последний год добавились "Манчестер Сити" и "Вест Хэм" в 2023-м и "Челси" с "Тоттенхэмом" в прошлом году. Правда, последняя пара стала первым микшированием по новой схеме, с Лигой конференций. Теперь у Англии 4 двойных чемпионства в топовых еврокубках за всю историю.

Британские клубы продолжают борьбу во всех трех турнирах. Команды в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций еще имеют Германия и Испания, но шансы на трофей большими остаются именно у англичан. Если каким-то чудом им снова покорится достижение на 4 команды, то они не только останутся единственной ассоциацией, которая имела 4 клуба в элитных финалах. Англичане станут единственной страной, которая сделала это дважды.