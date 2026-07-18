Впервые в мире. Знаменитый британский легкоатлет установил рекорд XXI века в Бриллиантовой лиге. Видео

Британский бегун Джош Керр установил новый мировой рекорд в беге на одну милю на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне. Шотландец показал результат 3:42.66 и превзошел достижение Хишама Эль-Герружа, которое оставалось непревзойденным с прошлого века.

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Исторический результат Керр показал в рамках проекта Project 222, целью которого была попытка обновить мировой рекорд на дистанции одна миля. Британец преодолел 1609 метров за 3 минуты 42,66 секунды, улучшив прежнее мировое достижение марокканца Хишама Эль-Герружа (3:43.13), установленное в июле 1999 года.

Для 28-летнего спортсмена этот успех стал крупнейшим достижением в карьере. Ранее его личный рекорд на миле составлял 3:45.34, показанный в 2024 году. Таким образом, Керр почти на три секунды улучшил собственное лучшее время.

Основной специализацией британца считается дистанция 1500 метров. На чемпионате мира 2023 года в Будапеште он завоевал "золото", а на Олимпийских играх выиграл "бронзу" в Токио и "серебро" в Париже. Кроме того, Керр является двукратным чемпионом мира в помещении на дистанции 3000 метров.

К рекордному забегу спортсмен готовился совместно со своим техническим партнером. Для попытки были разработаны специальные шиповки и гоночный костюм, созданные с учетом особенностей техники бега Керра.

Как сообщал OBOZ.UA, на этом этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне знаменитая украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих с результатом 2.01м стала лишь второй. Наша олимпийская чемпионка по количеству дополнительных попыток уступила своей сильнейшей сопернице Николе Олислагерс из Австралии.

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