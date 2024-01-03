'Впервые сталкиваюсь'. Биатлонист сборной Украины поражен происходящим на 4-м этапе Кубка мира

Биатлонист сборной Украины Виталий Мандзин поражен состоянием трассы в немецком Оберхофе, где должен состоятся 4-й этап Кубка мира. Из-за резкого потепления, практически весь снег растаял, обнажив камни, землю, опилки и грязь.

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Мандзин признался, что впервые приехал в Оберхоф и не может поверить, что это стандартная и привычная погода для этого места.

"Сейчас здесь сильный, обильный дождь, особенно на нашей тренировке, туман периодически затягивает стрельбище, плюс температура +7 градусов. В общем все "идеально" для проведения Кубка мира. Думаю, что каждый пришедший на тренировку спортсмен будет "в восторге" от того, что сейчас в Обергофе. На Кубке мира это только мой третий этап, с такой погодой впервые сталкиваюсь", – цитирует 20-летнего уроженца Тернополя "Суспильне".

Виталий рассказал, что снега на биатлонном стадионе почти не осталось.

"2 января, когда мы только приехали, было немного снега на траве. Сейчас снег только на трассе, всю ночь падал дождь, утром тоже. Когда мы закончили тренировку, на десятки минут он прекратил падать, но это не меняет ситуации. Снег местами, но минимально. Только на трассе. Да и то: с такой погодой, думаю, это ненадолго", – сказал наш спортсмен.

Как сообщал OBOZ.UA, старт четвертого этапа КМ по биатлону, который принимает немецкий Оберхоф, не состоится в четверг, 4 января, как это планировалось изначально. Соревнования, которые должны были начаться с мужской спринтерской гонки на 10 километров, перенесены на день позже.

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