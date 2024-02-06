Впервые в истории футбола. На Кубке Азии случилась грандиозная сенсация. Видео

Сборная Иордании по футболу, занимающая 87-е место в рейтинге ФИФА, сенсационно вышла в финал Кубка Азии. В матче 1/2 финала подопечные Хусейна Аммуты обыграли одного из фаворитов турнира - команду Южной Кореи (2:0). Йордания вышла в финал Кубка Азии впервые в истории. До этого йорданцы не проходили дальше четвертьфинала.

Главным героем встречи стал полузащитник французского "Монпелье" Муса Аль-Тамари. Вначале второго тайма 26-летний хавбек ассистировал нападающему арабского "Аль-Ахли" Йазану Аль-Наймату, а на 66-й минуте сам отметился забитым голом.

Сборная Кореи снова не смогла выиграть турнир. В последний раз ей это удалось в 1960 году, когда соревнование проходило в Корее.

В финале Иордания сыграет с победителем полуфинала Иран – Катар. Матч состоится 7 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, на Кубке Азии полузащитник "Райо Вальекано" Тьягу Мануэл Диаш Коррея более известный под прозвищем Бебе отметился фантастическим голом за сборную Кабо-Верде.

Видео менее чем за сутки набрало 1 млн просмотров в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!