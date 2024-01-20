Фантастический гол на Кубке Азии по футболу собрал 1 млн просмотров за сутки. Видео

Полузащитник "Райо Вальекано" Тьягу Мануэл Диаш Коррея более известный под прозвищем Бебе отметился невероятным голом за сборную Кабо-Верде. 33-летний чемпион Португалии (2014/2015) забил в матче 2-го тура группового этапа Кубка Азии против Мозамбика.

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На 32-й минуте Рейнилду Мандава грубо сбил хавбека кабовердийцев Хамиро Мантейре. Несмотря на то, что момент случился за метров 37 от ворот, Бебе решился на прямой удар и выполнил его безупречно.

Пушечный выстрел пущенный с такого расстояния оказался неберущимся для мозабикского голкипера. Видео менее чем за сутки набрало 1 млн просмотров в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Поединок в итоге завершился со счетом 3:0, что позволило Кабо-Верде с 6 очками выиграть группу и гарантировать себе участие в плей-офф. Игра 3-го тура против Египта будет формальностью.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский полузащитник "Омонии" Роман Безус отметился феноменальным дальним ударом в 19-м туре чемпионата Кипра. 33-летний экс-футболист сборной Украины забил в домашнем матче против "Доксы".

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