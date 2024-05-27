Впервые с 2018 года: главный фаворит ЧМ по хоккею остался без медалей. Видео

Сборная Канады по хоккею, которая считалась главным фаворитом на победу на чемпионате мира 2024 года, который накануне завершился в Чехии, осталась без медалей. Впервые за последние шесть розыгрышей первенства североамериканцы заняли только четвертое место на турнире.

Это стало понятно после того, как канадцы в матче за третье место проиграли команде Швеции. Игра вышла очень интригующей. В первых двух периодах соперники обменялись забитыми голами и вышли на решающий отрезок бронзового поединка при равном счете – 1:1.

В начале третьего периода сборная Канады, которая выиграла ЧМ-2023, вышла вперед. Это не смутило шведов, которые в течение четырех минут дважды поразили ворота соперников.

Канада попыталась спасти игру, сняв голкипера, но за пять секунд до финальной сирены нарвались на гол в пустые ворота – 4:2. Таким образом "кленовые листья" остались без наград. Перед стартом турнира на их итоговую победу на мундиале предлагали коэффициент 3,75. За ними шли США (4,00) и Швеция (4,50).

Триумфатором первенства стали хозяева чехи, которые в очень интригующем финале одолели Швейцарию – 2:0.

Как сообщал OBOZ.UA, на чемпионате мира по хоккею 2024 года в Чехии был установлен исторический рекорд соревнований.

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