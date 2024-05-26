Впервые в истории. На чемпионате мира по хоккею установлен впечатляющий рекорд

Чемпионат мира по хоккею 2024, который с 10 по 26 мая проходил в чешских городах Прага и Острава стал самым посещаемым в истории. Как сообщает официальный аккаунт главной арены турнира в Instagram, рекорд был установлен досрочно.

После полуфинальных матчей посещаемость мундиаля составила 765 385 зрителей (12 345 в среднем на матче). Вместимость "О2 Арены" в Праге 17 413 зрителей, а "Острава Арены" – 9109 человек.

Решающие игры принимает столица Чехии. В финале хозяева первенства сыграют со сборной Швейцарии, которая лишь в серии послематчевых буллитов обыграла действующих чемпионов канадцев. Уже известно, по каким телеканалам будет транслироваться поединок.

Прошлый рекорд посещаемости чемпионатов мира был установлен в 2015 году. Турнир тоже проходил в Чехии. В общей сложности матчи в тех же Праге (тогда вместимость арены составляла 17 383 зрителя) и Остраве (8812) посетили 741 690 зрителей.

В текущем турнире не участвуют сборные России (в 2015 году заняла 2-е место) и Беларуси (в 2015 году вылетела в 1/4 финала).

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