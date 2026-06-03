Впервые с 1977 года. На Roland Garros произошло уникальное событие

На Открытом чемпионате Франции по теннису зафиксировано редкое достижение, которого не было почти полвека. Впервые с 1977 года в полуфиналах мужского и женского одиночных турниров не осталось ни одного бывшего победителя соревнований Grand Slam.

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Уникальная серия стала возможной после сенсационного поражения первой ракетки мира Арины Соболенко в четвертьфинале Roland Garros. Как сообщает ESPN, последний раз подобная ситуация наблюдалась на французском мейджоре 1977 года.

В нынешнем розыгрыше среди женщин в полуфинал вышли Марта Костюк, Мирра Андреева, Майя Хвалиньска и Диана Шнайдер. Ни одна из них ранее не выигрывала турниры серии Grand Slam.

В мужской сетке место в полуфинале уже обеспечили себе Александр Зверев и Якуб Меншик. Еще двух участников определят победители матчей Феликс Оже-Альяссим – Флавио Коболли и Маттео Берреттини – Маттео Арнальди.

Таким образом, независимо от итогов оставшихся четвертьфиналов, среди полуфиналистов Roland Garros-2026 не будет ни одного действующего или бывшего чемпиона турниров Grand Slam. Это первый подобный случай на турнирах "Большого шлема" за последние 49 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина впервые в истории будет представлена в полуфинале женского одиночного разряда Roland Garrros. Марта Костюк (№15 WTA) пробилась в эту стадию после победы над Элиной Свитолиной (№7 WTA) в четвертьфинале турнира. В полуфинале украинская теннисистка сыграет против первой ракетки России Мирры Андреевой (№8 WTA).

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