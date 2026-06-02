Украина против первой ракетки России. Где смотреть Костюк – Андреева. Расписание трансляций Roland Garros

Украина впервые в истории будет представлена в полуфинале женского одиночного разряда Roland Garrros. Марта Костюк (№15 WTA) пробилась в эту стадию после победы над Элиной Свитолиной (№7 WTA) в четвертьфинале турнира. В полуфинале украинская теннисистка сыграет против первой ракетки России Мирры Андреевой (№8 WTA).

Видео дня

Полуфинал Открытого чемпионата Франции между Костюк и Андреевой запланирован на четверг, 4 июня 2026 года, и пройдет на центральном корте имени Филиппа Шатрие в Париже. Точное время начала будет объявлено позже после формирования расписания игрового дня.

В Украине матчи "Ролан Гаррос" транслируются на платформе MEGOGO с украинскими комментариями. Также игры основной сетки доступны на канале Eurosport 2, а со второй недели турнира – на Eurosport 1 и Eurosport 2. Если полуфинал не попадет в эфирную сетку телеканалов, трансляция будет доступна на MEGOGO в разделе тенниса и на платформе Discovery+.

Как сообщал OBOZ.UA, Костюк вышла в полуфинал после трехсетового матча против Свитолиной – 6:3, 2:6, 6:2. Андреева в своем четвертьфинале уверенно обыграла Сорану Кырстю – 6:0, 6:3. Предстоящая встреча станет третьей в истории противостояния Костюк и Андреевой: украинка ведет 2:0, включая победу в финале турнира WTA 1000 в Мадриде, который они проводили месяц назад (6:3, 7:5).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!