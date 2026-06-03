Первая ракетка мира беларуска Арина Соболенко позорно завершила выступления на Открытом чемпионате Франции – Roland Garros-2026. Фанатка диктатора Александра Лукашенко, выигрывая по ходу четвертьфинала со счетом 6:3, 5:3, сенсационно проиграла россиянке Диане Шнайдер, причем в третьем в сете – под ноль.

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Соболенко достаточно уверенно выиграла первую партию и вела во второй вплоть до десятого гейма. В нем российской теннисистке удалось сделать спасительный брейкпоинт. После этого на корте начало происходить что-то невероятное.

Фаворитка поединка стала допуска одну нелепую ошибку за другой и отдала сет 5:7. А в решающей партии Соболенко просто посыпалась. Во втором ее гейме, который длился больше 10 минут, беларуска отдала свою подачу и полностью утратила контроль над игрой.

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