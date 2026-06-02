Киев против Одессы. Костюк и Свитолина устроили зарубу в четвертьфинале Roland Garros: кто выиграл украинское дерби

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк в историческом противостоянии определили полуфиналиста Открытого чемпионата Франции – Roland Garros-2026. Впервые представительницы нашей страны встречались на стадии 1/4-й турнира серии Большого шлема, а сильнее в трех партиях оказалась более молодая Костюк – 6:3, 2:6, 6:2.

Украинки продемонстрировали очень классный им красивый теннис. Зрители увидели немало запоминающихся розыгрышей. Обменявшись победами в двух сетах они устроили настоящую вакханалию на старте третьего, когда в первых пяти геймах проиграли свои подачи.

Эту серию при счете 3:2 в свою пользу прервала Костюк, которая в этот момент невероятно прибавила а темпе. Это и склонило чашу весов в пользу киевлянки, которая впервые в карьере пробилась в полуфинал мейджора.

Теннисистки провели на корте 1 час 49 минут. Костюк четыре раза подала навылет, реализовала шесть из 11 брейкпоинтов и выиграла 33 активных розыгрыша. А Свитолина сделала 23 виннерса и забрала пять из восьми брейкпоинтов.

Благодаря этому триумфу теннисистка из столицы Украины поднялась на рекордное для себя 12-е место в мировом рейтинге.

Соперницей Марты в борьбе за выход в решающий матч Roland Garros-2026 будет первая ракетка РФ Мирра Андреева. Совсем недавно украинка не оставила шансов представительнице страны-агрессорки в финале супертурнира в Риме.

