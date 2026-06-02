Украина установила исторический рекорд на Roland Garros

Вторая ракетка Украины Марта Костюк стала первой представительницей нашей страны, которой удалось выйти в полуфинал Открытого чемпионата Франции – Roland Garros. На турнире нынешнего года наша теннисистка добилась права выступить на столь высокой стадии благодаря победе на соотечественницей Элиной Свитолиной.

Видео дня

23-летняя киевлянка была сильнее в трех партиях – 6:3, 2:6, 6:2. Это была первая в истории очная встреча украинских теннисисток в 1/4 финала турнира серии Большого шлема.

Теннисисты из нашей страны лишь четыре раза играли в полуфиналах мейджоров в одиночном разряде. У мужчины это делал легендарный Андрей Медведев, который в 1999 году дошел до поединка за титул на Roland Garros.

А у девушек трижды до 1/2-й доходила Свитолина. В 2019 году она остановилась в шаге от финала на Wimbledon и US Open, а через четыре года вновь на Открытом чемпионате Великобритании.

Костюк поборется за путевку в решающий поединок Roland Garros-2026 с россиянкой Миррой Андреевой. Поединок состоится 4 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, Марта Костюк сотворила грандиозную сенсацию на Roland Garros-2026, разбив третью ракетку мира Игу Швентек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!