'Вопрос закрыт': НХЛ жестко поставила на место россиян

Сборная России по хоккею окончательно отстранена от участия в Олимпийских играх 2026 года в Милане. Представителей страны-агрессорки не допустили к главному старту четырехлетия согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) относительно санкций против атлетов из РФ в командных соревнованиях.

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Об этом в ответ на запрос портала "ВсеПроСпорт" вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли. По его словам, россияне точно не сыграют на Играх в будущем году, но ожидается, что они будут участвовать в Кубке мира-2028, который организовывает НХЛ.

"Насколько мы понимаем, с Олимпиадой сейчас вопрос закрыт", – сказал Дэйли.

Напомним, Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о том, что вместо мужской и женской сборных России на ОИ-2026 выступят французы. Эта команда обыграла Украину в отборе на Игры. На Олимпиаде соперниками "галльских петухов" в мужском турнире станут Канада, Швейцария и Чехия, а девушки сыграют с Японией, Швецией, Германией и Италией. Напомним, на ЧМ-2025 сборная Франции показала провальные результаты и вылетела из элитного дивизиона.

Как сообщал OBOZ.UA, НХЛ наложила запрет на звезду российского хоккея Александра Овечкина, чем шокировала кремлевских пропагандистов.

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