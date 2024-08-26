Сборная Украины по хоккею в отборе Олимпиады-2026: где смотреть, расписание и таблица

Сборная Украины по хоккею в четверг, 29 августа, стартует на финальном отборочном этапе к Олимпийским играм 2026 года. "Сине-желтые" в этом раунде квалификации в группе Е сыграют против Франции, Словении и Латвии, которая выступает хозяйкой турнира.

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Откроют соревнования подопечные тренера Дмитрия Христича поединком против французов. Вторым соперником нашей национальной команды станут хозяева латыши, а завершат олимпийскую квалификацию украинские хоккеисты встречей со словенцами.

На Игры выйдет только победитель группы. Наша команда считается аутсайдером турнира, однако в мае сборная Украины выиграла чемпионат мира в Дивизионе 1В и приблизилась к элите мирового хоккея. "Сине-желтые" на ОИ в первый и единственный раз участвовали в 2002 году, заняв 10-е место.

Увидеть поединки подопечных Христича в Риге можно будет благодаря прямым трансляциям на региональных каналах "Суспильного", канале "Суспильне Спорт" и портале suspilne.media.

РАСПИСАНИЕ СБОРНОЙ УКРАИНЫ В ОТБОРЕ ОИ-2026

29 августа, 16:00. Украина – Франция

30 августа, 20:00. Украина – Латвия

1 сентября, 13:00. Украина – Словения

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