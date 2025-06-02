Официально: Россию отстранили от Олимпиады-2026 в хоккее. Ее место занял обидчик Украины

Сборные России по хоккею окончательно потеряли шансы выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года в итальянском Милане. Международная федерация хоккея (IIHF) подтвердила, что представителей страны-агрессорки исключили из составов групп главного турнира четырехлетия.

Видео дня

Об этом сообщает пропагандистское информационное агентство РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу IIHF. В федерации отметили, что решение о недопуске россиян было принято 28 мая после консультаций с Международным олимпийским комитетом (МОК).

"После запроса МОК о формировании групп в соответствии с его рекомендацией от марта 2023 года IIHF завершила формирование групп для мужских и женских хоккейных турниров на предстоящих зимних Олимпийских играх 2026 года", – заявили в IIHF.

Место России на ОИ-2026 займет французская команда, которая обыграла сборную Украины в отборе к Играм.

Мужской хоккейный турнир Олимпиады-2026:

группа A: Канада, Швейцария, Чехия, Франция

Канада, Швейцария, Чехия, Франция группа B: Финляндия, Швеция, Словакия, Италия

Финляндия, Швеция, Словакия, Италия группа C: США, Германия, Латвия, Дания

Женский хоккейный турнир Олимпиады-2026:

группа A: Канада, США, Финляндия, Чехия, Швейцария

Канада, США, Финляндия, Чехия, Швейцария группа B: Япония, Швеция, Германия, Италия, Франция

Российские хоккеисты впервые не выступят на Олимпийских играх. До этого из восьми турниров они сумели победить в одном – в 2018-м году, в котором не выступали ведущие игроки топ-сборных, представители страны-агрессора в финале лишь в дополнительное время сломили сопротивление команды Германии.

Как сообщал OBOZ.UA, результаты чемпионата мира по хоккею 2025 года привели к абсурду, когда отстраненная России возглавила рейтинг IIHF.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!